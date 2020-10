Nach grausamer Tat: Münchner spaziert zur Polizei - und schildert Details: „Kann man sich nicht vorstellen“

Ein Mord im Stadtteil Nymphenburg schockt München. In der Nacht auf Dienstag soll ein Mann seine Ehefrau getötet haben. Danach ging er zur Polizei und gestand die Tat.

In einer Wohnung in der Nähe des Nymphenburger Kanals wurde eine Frau ermordet.

Ihr Ehemann stellte sich wenig später selbst der Polizei.

Nun muss der genaue Tathergang ermittelt werden.

München - Am Tag danach deutet in dem noblen Villenviertel am Nymphenburger Kanal nichts auf die grausame Tat hin, die sich hier nur wenige Stunden zuvor zugetragen hat. Herbstliche Stille liegt über den von Bäumen gesäumten Straßen, den prachtvollen Villen und Häusern. Kinderlachen von einem Spielplatz an der Südlichen Auffahrtsallee durchbricht gelegentlich die Ruhe. Mütter mit Kinderwagen flanieren am Kanal entlang, Jogger laufen Richtung Nymphenburger Schloss und zurück. „Dass in unserem gemütlichen Nymphenburg ein Mord passiert sein soll – das kann man sich gar nicht vorstellen“, sagt eine Spaziergängerin schockiert.

Mord in München: Täter kommt auf Polizeiwache und stellt sich selbst

Was genau in dieser Nacht passiert ist, versuchen die Ermittler der Münchner Mordkommission jetzt herauszufinden. Fest steht bislang, dass ein 36-Jähriger in der Nacht auf Dienstag um zwei Uhr früh bei der Polizeiinspektion Neuhausen (PI 42) an der Landshuter Allee klingelte und den Beamten erklärte, dass er gerade eben seine Ehefrau getötet habe. Diese liege in der gemeinsamen Wohnung. Sofort fuhren Polizisten zu der angegebenen Adresse in der Nähe des Kanals im Münchner* Nordwesten.

„Wir konnten die 38-jährige Münchnerin mit einer Vielzahl von Stichverletzungen nur noch tot auffinden“, sagt Polizeisprecher Werner Kraus. Noch in der Nacht rückte die Spurensicherung an und untersuchte den Tatort. Nach ersten Erkenntnisse stach der 36-Jährige, der aus dem Landkreis Pfaffenhofen stammt, mit einem Messer zu. Dieses hatte er nicht dabei, als er bei der Polizei erschien. Über weitere Details zu der Bluttat hält sich das Präsidium derzeit sehr bedeckt. Im Moment seien die Hintergründe, Umstände und das Motiv laut Kraus noch völlig unklar. Der Ehemann sei am Dienstag weiter vernommen worden, zunächst habe er keine näheren Angaben gemacht. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.

Mord in München: Obduktion soll jetzt die genauen Todesumstände klären

Sowohl der 36-Jährige als auch die gebürtige Münchnerin sind bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Es sind laut Werner Kraus keine Einsätze vermerkt, die etwa auf häusliche Gewalt hindeuten. Der 36-Jährige und seine Frau, die als Selbstständige gearbeitet hat, hatten keine Kinder.

Der Leichnam der 38-Jährigen wurde ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. Eine Obduktion soll nun die genauen Todesumstände klären. Die Ermittler versuchen nun zu rekonstruieren, was sich in der Nacht genau in dem Mehrfamilienhaus nahe dem Nymphenburger Kanal abgespielt hat. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes.

Im vergangenen Jahr verzeichnete das Präsidium München in seinem Zuständigkeitsbereich sieben vollendete Tötungsdelikte. In den allermeisten Fällen kamen die Täter aus dem direkten Umfeld des Opfers. Die am häufigsten verwendete Tatwaffe sind Messer. *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

