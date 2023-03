Mitten in der Nacht: Bagger reißen altes Biedermeier-Häuschen in Sendling ab

Von: Sascha Karowski

Teilen

Mitten in der Nacht haben Bagger ein altes Biedermeiser-Häuschen nahe des Harras in München abgerissen. (Symbolbild) © IMAGO/ Heinz Gebhardt

Mitten in der Nacht sind Bagger angerückt, um ein altes Biedermeier-Haus in Sendling abzureißen. Die Stadt plant neue Wohneinheiten.

München - Wenn mitten in der Nacht Bagger anrollen, um ein altes Häuschen abzureißen, schrillen bei vielen Münchnern die Alarmglocken. Der illegale Abriss des Uhrmacherhäusls in Giesing im September 2017 hat viele sensibilisiert. In der Nacht zu Donnerstag ist erneut ein nächtlicher Abriss erfolgt – an der Plinganserstraße 50. Allerdings diesmal alles völlig legal.

Die Wohnanlage an der Plinganserstraße 50-62 in Sendling soll moderner gestaltet werden. Die Frankfurter Industria Wohnen wollte die vorhandenen 300 Wohnungen um etwa 200 neue Wohnungen nahe der Harras Post ergänzen, zudem sollen eine Kindertagesstätte westlich der Karwendelstraße und ergänzende Gewerbeflächen entstehen. Die Freiflächen werden entsiegelt und neu gestaltet.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Abriss in Sendling: Stadt plant neue Gewerbe- und Wohneinheiten

Das 2,8 Hektar große Gelände liegt im Südwesten Münchens, etwa 100 Meter südlich des Harras, westlich der Plinganserstraße und östlich des Sendlinger Friedhofs. Das Grundstück war mit Wohngebäuden und Einzelhandel in unterschiedlicher Struktur und Höhe aus den 1960er- und 1970er-Jahren bebaut. Mittlerweile hat die städtische GWG das Projekt übernommen. Der Frankfurter Investor hatte die Flächen an einen Investor aus Dänemark verkaufen wollen, die Stadt allerdings nahm ihr Vorkaufsrecht wahr.

Die Gewerbebauten entlang der Plinganserstraße werden durch sechsgeschossige Gebäude ersetzt. Die bestehende Tiefgarage wird um eine zweigeschossige ergänzt. Außerdem plant die GWG nun auch eine Nachverdichtung der rückwärtigen Grundstücksbereiche durch Ergänzung und Aufstockung der bestehenden Wohngebäude.

Denkmalschützer gegen Abriss: Haus stammt aus der Biedermeierzeit

Das alte Häuschen, das nun den Baggern zum Opfer gefallen ist, stammt aus der Biedermeierzeit. Vom historischen Bestand war allerdings nicht mehr viel übrig. Denkmalschützer hätten es dennoch gern erhalten. Doch daraus wurde nichts.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.