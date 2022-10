Wo ist Abraham? 14-Jähriger in München vermisst

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Wer hat Abraham gesehen? Der 14-Jährige verließ die Wohnung seiner Eltern, doch er kam nicht zurück. Die Polizei sucht nach dem Teenager und bittet um Hinweise.

München - Wo ist Abraham? Die Polizei in München sucht nach einem 14-Jährigen aus Neuaubing. Der Junge hat die Wohnung der Eltern am Samstag, den 8. Oktober verlassen - und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Der Münchner Abraham (14) wird vermisst und von der Polizei gesucht. © Polizei München

Zwischen 10:30 und 13:30 Uhr verließ Abraham wohl sein Elternhaus in der Parsberger Straße. Weil er nicht wieder nach Hause kam, wird nun nach ihm gesucht. Die Fahndungsmaßnahmen seien „intensiv“, ließ die Polizei München wissen. Mögliche Aufenthaltsorte Abrahams wurden überprüft, jedoch ohne Erfolg. Der Teenager bleibt verschwunden.

Der einzige Hinweis auf seinen Verbleib ist sein Fahrrad: Dieses wurde in der Nähe des S-Bahnhofs Gräfelfing gefunden. Ob und wohin er die Bahn genommen hat, bleibt unklar. Mit den weiteren Ermittlungen ist das Kommissariat 14 der Polizei München betraut.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!

Zeugenaufruf: Wer hat Abraham gesehen?

Die Beamten starteten auch einen Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Folgende Informationen gab die Polizei zu Abrahams Aussehen bekannt:

Geschlecht: Männlich

Alter: 14 Jahre

Größe: Etwa 160 Zentimeter

Statur: Schlank

Haarfarbe: Schwarz

Bekleidung: Grauer Pullover, graue Hose

Jeder, der sachdienliche Hinweise geben kann, sollen sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen. cg

Schlimmes Schicksal: Als Fünfjähriger war Leon B. (heute 21) in eine Baugrube gefallen, bis heute ist der Unfall in Laim aber nicht abschließend geklärt.