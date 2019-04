Angehörige der Generation Ü 50 wollen wieder "Fleisch" sehen

Auf Malta hat man diesbezüglich reale Probleme mit einem angeblich verunglücktem, 17-jährigen Deutschen. Der war nach ersten Meldungen auf einer Mountainbiketour einen Berg 30 Meter weit hinabgestürzt. Wie sich später herausstellte, hatte er, trotz eines Sturzes aus großer Höhe, aber keine Knochenbrüche. Dafür fehlten das Hirn und beinahe alle Organe des Juweliersohnes, dessen Eltern unverantwortlich handelten, als sie ihn allein in den Urlaub fahren ließen und deshalb nicht zu bedauern sind. Der Gerichtsmediziner in Deutschland stellte nach der Überführung des Leichnams fest, das er nur noch 16 Kilogramm auf die Waage brachte. Aus Malta hörte man, dass es wilde Tiere gewesen seien, die ihn während der Liegezeit in einer Mulde, von einer Woche nach dem Absturz, ausgeweidet hätten. Nun sind die Zweifel und ist das Gejammere beim Vater groß und die Staatsanwaltschaften in Oldenburg und auf Malta mit dem Fall befasst.

Die Generation Ü-50 wartet auf den legendären Spielfilm zum Thema illegaler Organhandel in der Wiederholung im ZDF. Fleisch ist ein Thriller des Regisseurs Rainer Erler aus dem Jahr 1979, der das Thema Organhandel aufgreift. Der Film wurde von der Pentagramma im Auftrag des ZDF produziert.