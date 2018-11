Munich Nightlife Awards: Das sind Münchens beste Bars, DJs und Clubs

Zum sechsten Mal wurden die Munich Nightlife Awards verliehen - und damit Clubs, ihre Betreiber, Discjockeys und Veranstalter des Münchner Nachtlebens geehrt.

München - Ein langer roter Teppich, Scheinwerferlicht, Blitzlichtgewitter, strahlende Gesichter und 15 Gewinner. Dienstagabend war es wieder soweit: In der Alten Rotation des Pressehauses an der Bayerstraße wurden die heiß begehrten Munich Nightlife Awards verliehen.

Bereits zum sechsten Mal wurden damit Clubs, ihre Betreiber, Discjockeys und Veranstalter des Münchner Nachtlebens geehrt. Es war eine Mischung aus Gala der Extraklasse und Klassentreffen der Strippenzieher der Münchner Nacht. Die, die sonst ihre Gäste in den Mittelpunkt stellen, standen für eine Nacht unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dieter Reiter selbst im Scheinwerferlicht. Nach einem exquisiten Menu des Nobel-Caterers Ulrich Dahlmann nebst gut sortiertem Wein- und Spirituosen-Angebot ging es an die mit Spannung erwartete Preisverleihung, durch die Radio-Charivari-Moderatorin Kim Annabelle Orth führte.

Zwei Wochen lang konnten Münchens Partygänger zuvor über die Medienpartner tz, Münchner Merkur, Radio Charivari und IN München für ihre Favoriten abstimmen: Sie hatten die Wahl unter 202 Nominierten aus den Kategorien Bester Club, Bester DJ, Beste Bar und Beste Event-Reihe. Insgesamt gingen satte 82 695 Stimmen in den verschiedenen Unterkategorien ein, darunter für Flirt-Faktor, Preis Leistungsverhältnis, Booking oder Ambiente. Zum ersten Mal wurden dieses Jahr von der Jury drei Sieger in den vier Hauptkategorien ausgezeichnet. Aus den zehn bestplatzierten Bars und Clubs konnten die 180 geladenen Gäste der Gala dann noch ihren ganz persönlichen Gewinner wählen. Hier machte Dienstagabend übrigens die Bar Herzog das Rennen. Gratulation! Zwei Sonderpreise der Jury gingen zudem an Michi Kern, dem München das The Lovelace Hotel-Happening zu verdanken hat, und an Daniel Hahn, der mit seinem Kultur-Schiff MS Utting Schlagzeilen machte. Hier präsentieren wir Ihnen alle Gewinner.

Thomas Osswald

Die zwei Sonderpreise

Michi Kern

Er prägt das Münchner Nachtleben seit über 35 Jahren. Angefangen als Spüler und Türsteher im legendären Café Größenwahn, zog es Michael Kern, den alle nur Michi nennen, schnell auf die andere Seite – auf die der Macher. Egal, ob Cafe Reitschule, Fat Fugo, Nachtkantine, das erste Pacha außerhalb Spaniens, Münchens erstes veganes Restaurant: was er anpackt, ist spektakulär und (fast) immer auch erfolgreich. Sein aktuellstes Projekt, das The Lovelace, hat auch wieder international für Aufsehen gesorgt. Gratulation!

Daniel Hahn

Daniel Hahn will einen alten Dampfer als Event- und Kultur-Location auf einer Überführung am Großmarkt platzieren! Vor zwei Jahren dachten noch viele, das sei ein Witz. Denkste! Die Utting ist diesen Sommer zur Anlaufstelle vieler begeisterter Münchner geworden. Das einzigartige Flair, die See-Romantik mitten in Sendling – uferlos gut. „Daniel Hahn hat München Dampf gemacht“, lobte tz-Chefredakteur Sebastian Arbinger das außergewöhnliche Gastro-Projekt in seiner Laudatio. Man fragt sich nun nur: Was hat der Tausendsassa Hahn als nächstes auf dem Zettel?

Munich Nightlife Awards 2018: Die drei besten Clubs

Charlie

Mit dem Charlie haben Sandra Forster und Benjamin Roeder einen Club geschaffen, der voll überzeugt – dank Credibility, ausgezeichnetem Booking und Artwork. Ein Geheimtipp mit riesiger Fanbase.

Harry Klein

Bereits im vergangenen Jahr wurde das Harry Klein zum besten Club des Jahres gewählt. In Sachen Booking ist der Elektro-Club von David Süß und Peter Fleming halt top. Respekt auch fürs Mary und Garry Klein!

Rote Sonne

Die Rote Sonne gilt als Nachfolger des legendären Ultraschall an den Abflughallen Riem. Peter Wacha hat (mit Dorothea Zenker) ein Gespür dafür, Stimmung zu erzeugen – mit perfektem Techno-Booking.

Munich Nightlife Awards 2018: Die drei besten Bars

Call Soul

Das Herzstück des Call Soul ist keine Anwaltskanzlei wie in der Serie „Better Call Saul“, sondern eine super gepflegte Bar-Manufaktur um Bar-Chef Adnan Alija, wo in Handarbeit und mit viel Liebe edle Liköre oder Cocktails entstehen.

Herzog

Seit seiner Eröffnung spielt das Herzog am Lenbachplatz in der ersten Liga der Münchner Szene-Bars mit, lässig, elegant und mit prächtigem Sonnendeck. Die Crew um Alexander Recknagel weiß einfach, wie man sich stilecht präsentiert.

Jaded Monkey

Kleine Äffchen auf der Tapete, schwarze Holzverkleidung: Optische Gegensätze, die Bill Fehn in seinem Jaded Monkey zu einem großen Ganzen zusammen führt, ähnlich wie die vielen Geschmacksrichtungen der Drinks. Birnensaft mit Honig, Jasmin Tee und pfefferigem Cognac. Traumhaft.

Munich Nightlife Awards 2018: Die drei besten DJs

Stephan Amount

Bereits 2017 hat Stephan Amount in der Rubrik DJ Techno, House, Electro den Munich Nightlife Award abgeräumt. Egal, ob Pacha, Helene, 089-Bar oder Neuraum – kaum jemand macht so beeindruckend Stimmung.

Taran Frisch

Er begann in der Blumenbar in München, mittlerweile spielt sich Taran Frisch deutschlandweit nicht nur als Support Act namhafter HipHop-Künstler durch die Clubs und bringt Partygänger zum wackeln.

Stefanie Raschke

Ihre Leidenschaft für Techno, der von ihr überspringende Funke auf die Crowd und erste eigene Produktionen haben Stefanie Raschke nicht nur einen Label-Vertrag eingebracht, sondern auch diesen Preis!

Munich Nightlife Awards 2018: Die drei besten Eventreihen

Sustain

Am kommenden Donnerstag, (29.11.) steht bereits die 55. Ausgabe der Drum- & Bass-Party Sustain auf dem Zettel, ansonsten tummeln sich die Fans von Flo Sustain und seiner Posse auch mal im Bob Beaman oder in der Roten Sonne

Kaiserwetter Mosus

Erinnert sich noch jemand an die Klangwelt in der Landsbergerstraße? Gibt’s als Club schon lange nicht mehr, dafür aber als Außenkulisse für die sonntägliche MOSUS – Kaiserwetter-Reihe von Masi Kohestani, der perfekte Sommer-Wochenend-Ausklang für Partyfans.

Schall im Schilf

Von wegen Kellerkind. Mit seiner gleichnamigen Event-Agentur schickt Alexander Hofmann Münchens Open Air-Party-Fans nicht nur Back To The Woods, sondern einmal im Jahr auch zum Schall im Schilf. Feiern, Tanzen und dabei gutes Tun, das gefällt auch Münchens Partygängern!

Munich Nightlife Awards 2018 im Re-Live-Stream: So lief die Verleihung am Dienstag