Münchner bejubeln MVG für seltene Aktion – einer fordert öffentlich Gehaltserhöhung für „Wahnsinns“-Schaffner

Von: Lucas Sauter-Orengo

„Pink“ gastiert in München, und die MVG erfreut die Besucher mit einem passenden Facebook-Beitrag. © Christophe Gateau, IMAGO / Ulrich Wagner

US-Rock-Ikone Pink spielt in München – und sorgt für große Begeisterung. Auch die MVG steigt auf den Fan-Zug auf, und erntet mit einem Internet-Beitrag viel Applaus.

München - Es ist wieder Konzert-„Saison“ in München. Sommer für Sommer gastieren die großen Namen der Musikwelt in der Landeshauptstadt. In diesem Jahr gaben sich etwa bereits Sir Elton John (zu seinem Abschied) oder auch Harrys Styles die Ehre. Auch der von schweren Vorwürfen heimgesuchte Till Lindemann hatte vor wenigen Wochen mit seiner Band Rammstein seine Auftritte im legendären Olympiastadion. Aktuell gastiert Rock-Ikone Pink in Europa und macht auch Station in München. Vor ihrem Konzert am Mittwoch (5. Juli) sorgte zunächst ein Feuer in der SAP-Arena-Baustelle für Aufregung, anschließend verlief das Konzert jedoch nach dem Geschmack des Münchner Publikums. Zum besonderen Anlass richtete sich die MVG mit ganz besonderen Worten an ihre Fahrgäste – und erntete dafür jede Menge Applaus.

MVG mit ungewohntem Beitrag vor Pink-Konzert – Münchner reagiert mit kuriosem U-Bahn-Erlebnis

„Get the party started mit Pink am 5. Juli im Olympiastadion!“, beginnt die MVG ihren Facebook-Post - und geht dann über, wichtige Informationen rund um das Pink-Konzert an die Besucher zu richten. „Wie ihr hinkommt? What about us? Der SEV bei der U3/U6 ist für euch kein Funhouse, sondern eher Trouble? So what! Nehmt einfach die U8 über Sendlinger Tor und Hauptbahnhof zum Olympiazentrum. Und dann: Raise your Glass, oder auch nicht! Wir bringen Euch auch „Sober“ sicher nach Hause – F**kin´ Perfect!“ (Hintergrund: Aktuell fahren die U-Bahn-Linien 3 und 6 in für sieben Wochen nicht zwischen Sendlinger Tor und Goetheplatz. So fährt der MVG-Schienenersatzverkehr mit Bus-Linien.)

„Wie ihr hinkommt?“ MVG überrascht mit Facebook-Beitrag – und erntet viel Applaus

Eine solche Sprache ist man freilich von der sonst seriösen MVG nicht wirklich gewohnt. Doch es ist nicht das erste Mal, dass die „Öffis“ sich in den sozialen Netzwerken zu einem ungewohnten Text hinreißen lassen. Zum Deichkind-Konzert in diesem Sommer wurde bereits gescherzt, was jedoch nicht bei jedem gut ankam. Anders jetzt bei Pink, wo Besucher und Facebook-Nutzer mit Begeisterung reagieren. Einer erwähnt gar einen MVG-Fahrer, der wohl ebenfalls gut aufgelegt gewesen zu sein scheint.

„Der Schaffner gerade am Olympiapark war auch der Wahnsinn… ‚Nordic Walking ohne Stöcke‘. Wer auch immer Du warst: Klasse Humor! MVG, der Mann verdient eine Gehaltserhöhung … der Post ist auch mega ...“, so der User auf Facebook. Was genau der Fahrer veranstaltet hat, ist unserer Redaktion nicht bekannt. Sicher ist, dass der Beitrag auch bei anderen Freude auslöste. „Gelungener Beitrag“, schreibt etwa eine weitere Nutzerin. Wieder eine andere meint: „Ich feiere euch!“ Man darf also abwarten, wann sich die Verkehrsgesellschaft wieder zu einem Social-Media-Post der etwas anderen Sorte hinreißen lässt.