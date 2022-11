In Schuhbecks altem Büro: Vinothek eröffnet am Platzl – separater Eingang für Gäste

Von: Lukas Schierlinger

Lisa Strauss (l.), Holger Düker und Irene Scopel in der neuen Vinothek. © Markus Götzfried

Nachdem Stark-Koch Schuhbeck verurteilt worden ist, wird sein altes Büro neu genutzt: Am Platzl in Münchens Altstadt hat nun eine Vinothek eröffnet.

München - Wein statt Computer und Akten: Das Restaurant Goldig im Boettners zieht mit der Enoteca Goldig ins ehemalige Reservierungsbüro von Starkoch Alfons Schuhbeck am Platzl ein. Heute ist die offizielle Eröffnung im kleinen Kreis. Ein Schub für die gehobene Gastro-Szene in der Altstadt.

Drinnen umsäumt warmes Licht den großen Tisch in der Mitte des Raums. In den Regalen an den Wänden thronen zumeist edle Weine. Die Räume der Enoteca Goldig gehören den Inhaberinnen des Restaurants, Irene Scopel und Lisa Strauss. Sie betreiben die neue Vinothek gemeinsam mit Holger Düker, Sommelier und Inhaber der Tegernseer Spirituosen Manufaktur GmbH. „Wir möchten unsere Zusammenarbeit erweitern“, erläutert Irene Scopel. Dükers Spirituosen werden bereits im Restaurant verkauft.

Die Vinothek soll höchste Ansprüche erfüllen und eine große Vielfalt bieten. Im Angebot sind laut Vinothek-Betreibern die besten Weine aus Österreich, Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich. Auf den Etiketten der Flaschen in der Enoteca Goldig finden sich etliche namhafte Produzenten. Preislich geht‘s mit einem Primitivo für 9,94 Euro los. Die 0,75-Liter-Flasche Château Pétrus ist für 4.995 Euro zu haben.

Das Hauptaugenmerk will Holger Düker auf einen altbekannten Franzosen legen: „Es ist unser Anliegen, die alte Region Bordeaux aufleben zu lassen. Wir möchten den Genuss und das Lebensgefühl von Bordeaux nach München bringen.“ Ein weiterer wichtiger Wein in der Enoteca ist ein Grüner Veltliner der Gin-Lago-Familie. Diese Kombination aus Federspiel und Smaragd kostet 14,95 Euro. Neben Weinen werden auch Champagner und Gin angeboten. Holger Düker schwärmt vom Gin Lago, einem Tegernseer Dry Gin aus regionalen Kräutern für 39,95 Euro.

Wichtig ist den Betreibern der Enoteca, der Kundschaft den besonderen Genuss hochwertiger Spirituosen zu vermitteln und einen Austausch zu ermöglichen. „Ich glaube, persönliche Beratung ist sehr wichtig“, so Holger Düker.

Die Räume des Restaurants und der Enoteca Goldig sind getrennt. Für die Vinothek – sie ist etwa so groß wie ein Wohnzimmer – gibt es einen separaten Eingang. Dort werden die Gäste mit kleinen Speisen und Snacks zu den Weinen und Spirituosen verwöhnt. Um das Wohlfühlerlebnis komplett zu machen, können auf Wunsch auch Gerichte aus dem Restaurant nebenan in der Enoteca bestellt werden. (Lina Zehetmair)

Ende Oktober wurde der Star-Koch Alfons Schuhbeck wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Knast verurteilt. Er hat Revision eingelegt und kocht momentan noch in den Südtiroler Stuben.