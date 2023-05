Isar-Hochwasser zwingt Stadt zur Sperrung von wichtigen Wegen am Fluss

München: Steigende Pegel durch Dauerregen

Von Marc Kniepkamp

Es regnet weiter ergiebig in München und im Voralpenland. Die Isar füllt sich so sehr, dass die Stadt München jetzt konkrete Maßnahmen ergreifen muss.

Der Dauerregen hat jetzt direkte Folgen für Radfahrer in München. Der beliebte Isar-Radweg ist seit Dienstagnachmittag wegen des Isar-Hochwassers gesperrt. Außerdem werden die mobilen Toiletten und die Müllcontainer aus dem Hochwasserbett der Isar entfernt.

München: Radwege an der Isar müssen gesperrt werden

Der Grund für diese Aktionen war eine Prognose vom Dienstag, dass der Pegelstand der Isar am MIttwochmorgen wieder die Meldestufe 1 überschreiten werde. In Zahlen: die Isar wird dann einen Pegelstand von über 2,40 Meter erreichen wird.

Wie lange die Sperrung andauert hängt vom Wetter ab

Wie lange der Radweg gesperrt bleiben muss, hängt nun maßgeblich von der Entwicklung der Wetterlage ab. Und da gibt es Zeichen der Hoffnung. Denn im Laufe des Mittwochs sollte der Regen langsam abklingen, ab Donnerstag rechnen die Experten dann wieder mit sinkenden Pegelständen. Münchens Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer (Grüne) ist zuversichtlich: „Wir sind mit der langjährigen Erfahrung des Baureferats gut auf Hochwasser-Ereignisse vorbereitet. Die Sperrungen nehmen wir vorsorglich vor, damit niemand in eine gefährliche Situation gerät.“ Ehbauer warnt eindringlich davor, die Gefahren zu unterschätzen, „insbesondere durch die enorme Strömung bei Hochwasser“



Bei steigenden Pegeln könnte sogar der Flauchersteg gesperrt werden

Für die verschiedenen Pegelstände hat das Baureferat einen Alarmplan in der Schublade. Bei Meldestufe 1, die bei einem Pegel von 2,40 Meter am amtlichen Pegel München in der Nähe der Prinzregentenbrücke erreicht wird, müssen unter anderem die Radwege im Isar-Hochwasserbett vorsorglich gesperrt werden. Bei Erreichen der Meldestufe 2 (ab einem Pegel von 3 Meter) werden unter anderem zusätzlich der Flaucher- und der Marienklausensteg gesperrt. Ab Meldestufe 3 (bei einem Pegel von 3,80 Meter und höher) werden unter anderem die Dammwege und der Schlichtweg gesperrt und eine Sperrung der Thalkirchner Brücke vorbereitet. Ab der höchsten Meldestufe 4 (ab 5,20 Meter Pegel) müssen dann die Thalkirchner Brücke und der Steg unter der Maximiliansbrücke gesperrt werden.