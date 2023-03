Münchner Hotspot kommt in Touristen-Ranking gar nicht gut weg: „Schlimmer geht‘s nicht“

Von: Katharina Brumbauer

Städtetrips sind sehr beliebt. Doch immer wieder werden die Erwartungen an eine Metropole nicht erfüllt. Auch in München sind Urlauber häufig enttäuscht.

München - Man schmökert in Reiseführern. Stellt sich eine Must-See-List zusammen mit allen Sehenswürdigkeiten, die man auf seiner Reise sehen möchte. Träumt schon davon, durch prachtvolle Straßen und vorbei an imposanten Gebäuden zu spazieren. Städtetrips sind sehr beliebt. Doch mit der Urlaubsfreude kann es schnell vorbei sein, wenn sich Städte als gar nicht so beeindruckend herausstellen, wie man sie sich vorher vorgestellt hat. Immer wieder kommt es vor, dass die besuchte Stadt die Erwartungen von Touristen nicht erfüllt. Datenanalysten haben Online-Bewertungen ausgewertet, in welchen Städten Urlauber sich besonders oft unzufrieden fühlen. In ein Ranking mit den zehn Städten, die Reisende am häufigsten enttäuschen, schaffte es auch die Metropole an der Isar: München.

Analyse von Online-Bewertungen: München erfüllt oft nicht Erwartungen von Touristen

Datenanalysten haben im Auftrag des britischen Portals kingcasinobonus.uk Online-Bewertungen von Besuchern der 85 beliebtesten Städte weltweit ausgewertet. Welche Städte das sind, entnahmen die Analysten dem Global Destination Cities Index und Daten des Londoner Marktforschungsunternehmens Euromonitor. Zehntausende Rezensionen von Städtereisenden, etwa auf TripAdvisor, haben sich die Analysten angesehen.

Den Auswertungen zufolge sei auch München eine Stadt, die bei Touristen oft die Erwartungen nicht erfüllt. Die Enttäuschungsquote bei Urlaubern liegt der Analyse nach bei 15,7 Prozent. In dem anhand der Online-Bewertungen aufgestellten Ranking mit den Städten, die Touristen am häufigsten enttäuschen, belegt die Bayerische Landeshauptstadt Rang vier. Einen Platz in dem unrühmlichen Ranking musste keine weitere deutsche Stadt verzeichnen.

„Schlimmer gehts nicht“: Deutsches Museum enttäuscht Touristen oft

Eine Sehenswürdigkeit vermiest der Analyse zufolge besonders häufig die Reise-Stimmung. Besonders enttäuscht zeigten sich München-Touristen von einem Besuch im Deutschen Museum. Vieles funktioniere nicht, die Aufmachung der Ausstellung sei nicht mehr zeitgemäß, es gebe keine Informationen für Kinder und Jugendliche in altersgerechter Sprache. „Enttäuschung pur“, „Ein Reinfall“ oder „Schlimmer geht‘s nicht“ heißt es in den Kommentaren auf TripAdivsor.

Kommt derzeit in Online-Bewertungen gar nicht gut weg: das Deutsche Museum, hier von der Isar aus gesehen. © IMAGO/Maria Maar

Zu Wahrheit gehört aber auch: Rezensionen sind oft eine Momentaufnahme. Zu einem anderen Zeitpunkt können Online-Bewertungen wieder ein anderes Bild von einer Sehenswürdigkeit und einer Stadt zeichnen. Möglich, dass sich dann auch das Ranking mit den enttäuschenden Städten wieder ändert.

Deutsches Museum kommt in Online-Bewertungen derzeit nicht gut weg - Gebäude wird groß umgebaut

Auch die derzeit oft schlechten Kommentare für das Deutsche Museum relativieren sich, wenn man einen Umstand bedenkt: Das deutsche Museum wird derzeit aufwändig saniert. Bis 2028 soll das gesamte Gebäude samt Ausstellungen modernisiert werden. Nicht immer funktioniert deshalb im Haus alles wie im Normalbetrieb. Nicht alle Räume sind zugänglich. Im Sommer 2022 wurden die ersten frisch generalsanierten Ausstellungsflächen im Museum wiedereröffnet.

Weit besser als das Deutsche Museum kam in der Analyse das Oktoberfest weg. Laut den Datenanalysten hatte „nur“ jeder zehnte Wiesnbesucher Mängel zu beklagen. Wenn Oktoberfest-Gäste auf TripAdvisor etwas zu monieren hatten, dann waren das die vollen Zelte, „überteuertes Bier“ und „viele Besoffene“.

Zehntausende Online-Rezensionen ausgewertet: Das sind die Städte, die Urlauber am häufigsten enttäuschen

Besonders unzufrieden äußerten sich Touristen der Analyse nach in Bangkok. Rund 16,6 Prozent der Touristen würden von der thailändischen Hauptstadt enttäuscht. Dabei kristallisierte sich in Bangkok die Khaosan Road als besonders unbeliebte Sehenswürdigkeit heraus.

Die Khaosan Road in Bangkok, Thailand. © Narong Sangnak/dpa

Früher war die Straße bei Rucksacktouristen wegen ihrer zahlreichen Übernachtungsmöglichkeiten, Kneipen und ausgefallenen Läden sehr beliebt. Heute beschreiben sie die TripAdvisor-Nutzer immer wieder als „überteuert“, „laut“ und „ätzend“. Bangkok erklomm Platz eins in dem Ranking der Städte, die Urlauber am häufigsten enttäuschen.

Die Städte, die Touristen am häufigsten enttäuschen (Nach einer Analyse im Auftrag von kingcasinobonus.uk):

1. Bangkok, Thailand (Enttäuschungsquote: 16,6 Prozent)

2. Antalya, Türkei (Enttäuschungsquote: 16,5 Prozent)

3. Singapur, Singapur (Enttäuschungsquote: 15,8 Prozent)

4. München, Deutschland (Enttäuschungsquote: 15,7 Prozent)

5. Rimini, Italien (Enttäuschungsquote: 14,2 Prozent)

6. Miami, USA (Enttäuschungsquote: 13,9 Prozent)

7. Mumbai, Indien (Enttäuschungsquote: 13,9 Prozent)

8. London, Vereinigtes Königreich (Enttäuschungsquote: 13,8 Prozent)

8. Paris, Frankreich (Enttäuschungsquote: 13,8 Prozent)

10. Tokio, Japan (Enttäuschungsquote: 13,6 Prozent

Danach folgen im Ranking Antalya (Rang Zwei, die Enttäuschungsquote liegt den Analysten zufolge bei 16,5 Prozent) und Singapur (Platz Drei, 15,8 Prozent). Die enttäuschendsten Attraktionen der Städte waren der Analyse zufolge der Water Planet Aqua Park und die Orchard Road.

Romantische Vorstellungen und hohe Erwartungen: Auch Paris im Ranking der enttäuschendsten Städte

Es gibt wohl kaum eine Stadt, die mit so vielen romantischen Vorstellungen und höheren Erwartungen verbunden ist, wie Paris. Wenn ein Tourist an der Realität in der französischen Hauptstadt, die dann so gar nicht seinem Traumbild entspricht, verzweifelt, sprechen Psychologen sogar vom „Paris-Syndrom“. Auch Paris landete in dem Ranking mit den Städten, die die Besucher am häufigsten enttäuschen.

So oft scheint Touristen das „Paris-Syndrom“ aber auch nicht zu befallen. Die Metropole an der Seine reihte sich „punktgleich“ mit London auf Rang acht ein. Die Freude am Paris-Urlaub mache oft ein Besuch am Montmartre zunichte. Der Hügel sei menschenüberlaufen, voll „und der schöne Blick auf die Stadt nicht existent“, schreiben die Nutzer auf TripAdvisor. London-Besucher monierten hingegen häufig, dass eine Fahrt mit dem London Eye teuer sei. . „Einmal im Kreis fahren für den Preis ist zu viel.“

Ranking der Städte, die Touristen am meisten enttäuschen: wie kommt es zustande?

Die angegebenen „Enttäuschungsquoten“ setzen sich aus zwei Faktoren zusammen. Zum einen setzten die Analysten Vier- oder Fünf-Sterne-Bewertungen mit Bewertungen mit einem, zwei oder drei Sternen ins Verhältnis. Dann untersuchten sie noch, wie häufig bestimmte Formulierungen, wie etwa „sehr enttäuschend“ oder „nicht so schön, wie erwartet“, in den Nutzer-Rezensionen auftauchten.

