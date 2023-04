Reanimation erfolglos: Frau stürzt auf Rolltreppe am Marienplatz und stirbt

Eine Frau starb, nachdem sie am Marienplatz auf einer Rolltreppe gestürzt war (Symbolbild).

Jugendliche verletzt

Von Katarina Amtmann schließen

Eine Frau stürzte auf einer Rolltreppe am Münchner Marienplatz. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Eine 17-Jährige wurde verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Update vom 30. April, 11.05 Uhr: Am Samstag ist eine 79-Jährige auf einer Rolltreppe am Marienplatz gestürzt und noch vor Ort ihren Verletzungen erlegen (siehe Erstmeldung). Die Polizei teilt nun in einer Pressemitteilung Details zum Unfallablauf mit. Demnach befand sich ein 29-Jähriger aus Großbritannien mit etwas Abstand hinter der Frau auf der Rolltreppe.

„Nach den ersten Ermittlungen verfehlte der 29-Jährige bei einer Vorwärtsbewegung eine Treppenstufe, wodurch er stürzte und gegen die 79-Jährige stieß“, heißt es im Pressebericht. Die Seniorin stürzte daraufhin ebenfalls. Eine 17-Jährige, die sich vor der Frau befand, wurde ebenfalls umgestoßen und leicht verletzt.

„Der 29-Jährige wies deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung auf. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Er wurde wegen einer fahrlässigen Tötung und einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt“, erklärt die Polizei. Weiter heißt es: „Da der Tatverdächtige keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde von der Staatsanwaltschaft die Nennung eines Zustellungsbevollmächtigten angeordnet, um die Durchführung des Strafverfahrens sicherzustellen. Der 29-Jährige wurde nach Abschluss der Sachbearbeitung wieder entlassen.“

Frau stürzt auf Münchner Rolltreppe - 79-Jährige stirbt nach Unfall am Marienplatz

Erstmeldung vom 30. April, 10.25 Uhr: München - Eine Frau ist in Folge eines Sturzes auf einer Rolltreppe in München gestorben. Eine weitere wurde verletzt, wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung erklärte.

Frau stürzt auf Rolltreppe am Marienplatz: Zeugen wählen Notruf - 79-Jährige stirbt noch vor Ort

Passanten sahen demnach am Samstagnachmittag, 29. April, den Sturz der 79-Jährigen am Marienplatz. Sie wählten den Notruf und schilderten, dass die Seniorin etwa auf der Hälfte der Rolltreppe vom Sperrengeschoß zum Bahnsteig stürzte und bewusstlos am Fuß der Rolltreppe läge.

Sofort machten sich ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungswagen und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug auf den Weg. „Vor Ort stellten die Einsatzkräfte sofort fest, dass die gestürzte Frau reanimationspflichtig war und leiteten sofort alle lebensrettenden Maßnahmen ein“, heißt es in der Pressemitteilung. Für die Frau kam aber jede Hilfe zu spät, sie starb noch an der Unglücksstelle.

Seniorin stirbt bei Unfall am Marienplatz - 17-Jährige verletzt

Noch während der Rettungsmaßnahmen für die 79-Jährige erhielten die Einsatzkräfte die Information, dass bei dem Sturz auch eine 17-Jährige verletzt wurde. Es wurden deshalb weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Bei der Jugendlichen wurden dann nur leichte Verletzungen festgestellt, sie kam zur weiteren Untersuchung in eine Klinik.



Für Zeugen des Unfalls wurde zur Betreuung ein Team zur Psychosozialen Notfallversorgung hinzugezogen. Zum Hergang des Unfalls hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. (kam)

