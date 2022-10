Münchner Auffangstation für Reptilien „bissl aufgeregt“: Schauspieler zu Besuch – Foto mit Echse

Von: Felix Herz

Mit einer Echse posierte der Schauspieler Fritz Karl beim Besuch der Auffangstation für Reptilien in München. © Screenshot Facebook / Auffangstation für Reptilien München

Über hohen Besuch durfte sich die Auffangstation für Reptilien in München freuen: Schauspieler Fritz Karl schaute vorbei – und posierte für ein Foto.

München – Öfter als gewohnt findet sich die Auffangstation für Reptilien in den jüngsten Tagen in den Schlagzeilen wieder. Anfang September waren Krokodile aus einer „unterirdischen“ Haltung gerettet und in die Auffangstation gebracht worden, und vor einer Woche war ein lebender Alligator in einem Koffer am Münchner Flughafen entdeckt worden – Tierpfleger der Auffangstation kümmerten sich um ihn. Nun ist es aber ein schönerer Anlass, der die Mitarbeiter in die Nachrichten spült.

Schauspieler Fritz Karl in der Auffangstation für Reptilien

„Einen schönen Montag euch allen“, schreibt die Auffangstation für Reptilien auf Facebook in einem besonderen Post. Denn begleitet werden die einleitenden Worte von einem Foto, das einen Mitarbeiter des Tierpflegeheims zeigt – und den Schauspieler Fritz Karl. Bekannt ist der Österreicher unter anderem für seine Rolle als Thomas Meiberger im TV-Alpenkrimi „Meiberger – im Kopf des Täters“.

„Der beliebte Schauspieler kam vorbei um die Station kennenzulernen und Infos zur Terraristik zu erhalten“, wird in dem Facebook-Post weiter erklärt. Und die Mitarbeiter geben zwinkernd zu: „Wenn wir ehrlich sind - bissl aufgeregt waren wir ja schon“. Außerdem geben sie bekannt, dass Karl eine Patenschaft übernahm und bedanken sich dafür.

Fritz Karl in der Auffangstation – Fans freuen sich

Die Fans auf Facebook sind ob des Fotos ganz aus dem Häuschen. In den Kommentaren sind zahlreiche Herz-Emojis, lachende und glückliche Smileys und lobende Worte zu finden. „Das ist ja cool“, schrieb ein User, eine andere Nutzerin schrieb: „Vorbildlich, bessere Infos kann er nicht bekommen“. Auf dem Foto ist zudem ein recht zufrieden schauender Echse zu sehen – scheint also eine für alle Seiten gute Kombination zu sein. (fhz)

