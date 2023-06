Revision gescheitert: Wann muss Alfons Schuhbeck jetzt ins Gefängnis? Vollstreckung der Haft steht kurz bevor

Von: Andreas Thieme

Alfons Schuhbeck ist seit Jahrzehnten ein Star am Münchner Platzl - jetzt muss er hinter Gitter © Jens Hartmann

Seit Montag geht alles ganz schnell: Der Bundesgerichtshof hat die Revision von Alfons Schuhbeck gegen dessen Hafturteil verworfen - jetzt muss der Starkoch tatsächlich mehr als drei Jahre lang in den Knast. Schon im Juli könnte es soweit sein.

München - Alfons Schuhbeck (74) muss hinter Gitter - das ist seit Montag, 19. Juni, endgültig klar. Denn der Bundesgerichtshof hat die Revision des Star-Kochs verworfen: Somit gilt das Urteil des Landgerichts München I, das Schuhbeck im Oktober 2022 zu drei Jahren und zwei Monaten Haft wegen Steuerhinterziehung verurteilt hat. Schuld und Strafhöhe sind damit rechtskräftig geworden – Schuhbeck kann sich dagegen nicht mehr wehren und muss auf jeden Fall ins Gefängnis. Offen ist allein die Frage: wann?

Rein rechtlich kann die Haftstrafe „sofort vollstreckt werden“, erklärt Sprecherin Bettina Kaestner vom Oberlandesgericht München. Das wird aber nicht in den kommenden Tagen passieren. Denn: „Zunächst muss die Ermittlungsakte über das Landgericht München I und die Generalstaatsanwaltschaft München zur Staatsanwaltschaft München I zurückgelangen. Sobald die Akte hier vorliegt, kann die Vollstreckung eingeleitet werden“, sagt Staatsanwältin Juliane Grotz.

München: Nach dem BGH-Urteil muss Schuhbeck jetzt ins Gefängnis - Schon um Juli könnte es soweit sein

Nach tz-Infos könnte dieser Verwaltungsvorgang bis zu drei Wochen dauern. Danach erfolgt die Ladung zum Haftantritt. Per Post erfährt Schuhbeck, wann er in die JVA Landsberg einrücken muss. Binnen weniger Tage muss er sich dort einfinden - und seine Haft absitzen. Wohl ab Mitte/Ende Juli…

In einem neuen Prozess wird noch über die Einziehungssumme seiner Steuerschuld verhandelt, den Haftantritt verzögert das aber nicht. Demgegenüber hatte Schuhbecks neuer Anwalt Norouzi die Entscheidung des Bundesgerichtshofs so gedeutet, dass der Star-Koch auf freiem Fuß bleibt, bis neu über die Vermögensabschöpfung entschieden worden ist. Die Staatsanwaltschaft München I, die für den Strafvollzug in diesem Fall zuständig ist, sieht das allerdings anders: „Von der Neuverhandlung über die Einziehung ist der Zeitpunkt des Haftantritts unabhängig, er verschiebt sich dadurch nicht“, sagte die Sprecherin.

