Lokführer setzt sofort Notruf ab: Mann in München von S-Bahn erfasst und schwer verletzt

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann wurde in München von einer S-Bahn erfasst (Symbolbild). © IMAGO / Ulrich Wagner

Ein Mann wurde in München nahe der Station Leuchtenbergring von einer S-Bahn erfasst. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

München - In München hat sich in der Nacht auf Ostermontag (10. April 2023) ein schwerer Unfall ereignet. Ein Mann wurde von einer S-Bahn erfasst und schwer verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Mann in München von S-Bahn erfasst – schwer verletzt

Demnach passierte das Unglück „im nahen Umfeld des Bahnsteiges an der S-Bahnhaltestelle Leuchtenbergring“, so die Feuerwehr. Ein etwa 55-Jähriger ist der Pressemitteilung zufolge von einer stadteinwärts fahrenden S-Bahn erfasst und schwer verletzt worden.

„Starke Blutung“: Mann in München von S-Bahn erfasst und schwer verletzt

Der Lokführer habe umgehend einen Notruf an seine Zentrale abgesetzt und den genauen Unfallort mitgeteilt. Die Mitarbeiter der Sicherheitszentrale hätten daraufhin sofort die Integrierte Leitstelle alarmiert. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten aus. „Bei Eintreffen der Einsatzkräfte lag die Person frei zugänglich. Sie wurde umgehend von den Rettungskräften behandelt und eine starke Blutung gestoppt“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Der Mann kam nach der Erstversorgung zur weiteren medizinischen Behandlung in den Schockraum einer Münchner Klinik. „Dort wurde der Mann mit seiner Unterarmamputation weiter versorgt“, so die Feuerwehr weiter.



Zum genauen Unfallhergang und warum sich der Mann im Bereich der Gleise aufhielt, ermittelt derzeit die Bundespolizei. Erst am Ostersonntag war ein junger Mann an der Donnersbergerbrücke auf die Gleise vor eine einfahrende S-Bahn gestürzt. Er hatte Glück. (kam)

