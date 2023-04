„Ja, wir haben ein Problem“: Immer mehr Münchner legen sich Schusswaffen zu

Von: Adriano D'Adamo, Lukas Schierlinger

Die Zahl der registrierten Waffenscheine in München ist in den letzten Jahren rasant angestiegen. Ein Experte nennt im Gespräch mit tz.de mögliche Gründe dafür.

München – Was für die einen Sicherheit bedeutet, sorgt bei anderen für Angst. Wie die offiziellen Zahlen des Kreisverwaltungsreferats (KVR) belegen, ist die Anzahl der Schusswaffen und Schreckschusspistolen in München in den letzten Jahren stark angestiegen, worüber auch die AZ berichtete. Wie ein Waffenexperte tz.de erklärte, seien Angst und weniger Polizisten auf den Straßen ein möglicher Grund für den Anstieg an Waffenbesitzern in der bayerischen Landeshauptstadt.

Rund fünf Schusswaffen pro Besitzer: Immer mehr Münchner haben Waffen zu Hause

In München waren laut Kreisverwaltungsreferat (KVR) Mitte April 2023 insgesamt 9176 Schusswaffenbesitzer registriert. Diese besitzen 45.551 Schusswaffen, was rund fünf Waffen pro Besitzer bedeuten würde. Die registrierten Schusswaffenbesitzer in München sind zum Großteil männlich, den offiziellen Zahlen des KVR zufolge nur 14 Prozent weiblich.

Die KVR-Auskünfte betreffen aber nicht Gas- und Schreckschusspistolen. Diese werden nicht registriert. Das KVR geht davon aus, dass es mehrere Zehntausende Waffen sein dürften. Besonders Schreckschusspistolen wurden in den letzten Jahren deutlich beliebter bei den Münchnern.

Für eine Schreckschusspistole braucht es nur den sogenannten Kleinen Waffenschein. Laut KVR waren 2015 noch 3552 kleine Waffenscheine registriert. Ende 2022 waren es schon 8658. „Dies ist auf die damalige Flüchtlingskrise und die Ereignisse zu Silvester am Kölner Dom zurückzuführen“, erklärte eine Pressesprecherin des KVR den Anstieg, der ab 2016 zu erkennen ist. Silvester 2015 kam es auf der Kölner Domplatte und am Hauptbahnhof zu sexuellen Übergriffen und anderen Kriminaldelikten.

Wie das KVR gegenüber tz.de einordnete, seien Ereignisse rund um die Corona-Pandemie nicht entscheidend für den Anstieg im Bereich der erlaubnispflichtigen Schusswaffen. „Dafür ist der Weg zum Erwerb zu lange und aufwändig“, erklärte eine Pressesprecherin.

Schusswaffe wird „als Hilfsmittel gesehen“: Waffenexperte zeigt mögliche Gründe auf

Die Münchner interessieren sich viel mehr für Schreckschusspistolen und den kleinen Waffenschein. Davon geht der Waffensachverständige Lars Winkelsdorf aus. Er erstellt Gutachten von Waffen und setzt sich beruflich mit der Thematik auseinander. Winkelsdorf sieht einen bundesweiten Trend in der Zunahme von registrierten Waffenscheinen und Schusswaffen. Er vermutet, dass das gestiegene Interesse daher stammen könnte, „dass immer weniger Polizisten auf den Straßen unterwegs sind. Das führt bei den Bürgern viel mehr zu Unwohlsein“, erklärte der Experte gegenüber tz.de.

Auf Anfrage sagte ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums München, dass vergleichsweise viele Beamte auf den Straßen der Stadt unterwegs seien, die Streifentätigkeit sogar höher als in anderen deutschen Großstädten sei. Der Pressesprecher erklärt dabei den Ablauf und die vermeintliche kurze Einsatz- und „Präsenzzeit“ der Beamten. Diese tätigen bei einem Einsatz nur die sogenannte „Erstsachbearbeitung“ und übernehmen die ersten Aufgaben, die vor Ort anfallen. Die „Endsachbearbeitung“ und die damit verbundene Weiterführung der Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. Durch diesen Austausch könnten die Erstsachbeamten weiterfahren und an anderer Stelle agieren, hielten sich nicht jedoch nicht zwangsweise lange am selben Ort auf.

„Die Menschen fühlen sich unsicher und sehen immer weniger Polizei auf den Straßen. Das führt dazu, dass die Waffe als Hilfsmittel gesehen wird, um mit dieser Unsicherheit umzugehen“, so Winkelsdorf. Das KVR geht von einem anderen Grund aus. Es gibt stattdessen „das Ausüben des Schießsportes und der Jagd“, und von „Gewerbetreibenden im Bewachungs- und Werttransportbereich“ als gewichtige Gründe für die Anschaffung einer Schusswaffe an.

Unterschied großer und kleiner Waffenschein: Das sind die Voraussetzungen für den Erwerb

Hinsichtlich des Anstiegs an registrierten Waffenscheinen sieht Winkelsdorf eine „ganz normale Entwicklung“. „Das Problem ist, dass wir viel mehr Waffen erlaubnispflichtig gemacht haben. Das Waffenrecht ist schärfer. Viel mehr Menschen brauchen eine Erlaubnis deswegen.“

Großer Waffenschein Für einen großen Waffenschein müssen die Antragsteller einen triftigen Grund nennen und beweisen können, dass sie geistig und körperlich für den Umgang mit einer Schusswaffe geeignet sind. Weiterhin muss die Person „waffenrechtlich zuverlässig sein“. Das bedeutet, die volljährige Person darf „keine relevanten Straftaten“ und „keine Bestrebungen gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung“ haben, muss die Schusswaffe ordnungsgemäß verwahren und eine waffenrechtliche Sachkundeprüfung erfolgreich ablegen. Kleiner Waffenschein Diese Voraussetzungen gelten nicht für den kleinen Waffenschein. Um einen kleinen Waffenschein zu erhalten, genügt für die Antragsteller lediglich die waffenrechtliche Zuverlässigkeit, Eignung und Volljährigkeit. Er muss keinen triftigen Grund für den Erwerb oder Sachkunde angeben.

Dennoch hebt Winkelsdorf eine schwerwiegende Problematik hervor: das Gefahrenpotenzial von illegalen Waffen im Privatbesitz. Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, präsentiert er auch eine mögliche Lösung.

Illegale Waffen vom Schwarzmarkt: Experte schlägt zentrale Behörde und versteckte Ermittler vor

Von Schusswaffen in legalem Privatbesitz geht laut des Waffenexperten nur ein geringes Risiko aus. Die meisten Waffen seien im Besitz von Sportschützen oder Filmfirmen. Anders sieht es jedoch bei illegal erworbenen Waffen aus. Da schätzt der Waffensachverständige das Gefährdungspotenzial um ein Vielfaches höher ein.

Für Einsätze, die Schusswaffen involvieren, bereitet sich das Polizeipräsidium München konzeptionell vor. „Hierbei hat der Schutz der Bevölkerung oberste Priorität“, betont ein Pressesprecher. Einsatzkräfte erhalten eine besondere Schulung für Notrufannahmen. Dabei richten sich die individuellen Maßnahmen nach dem konkreten Einzelfall. Weitere Details, „können aus einsatztaktischen Gründen nicht genannt werden“.

Winkelsdorf benennt die Quelle für das tiefgreifende Problem mit illegalen Schusswaffen: den Schwarzmarkt. „Ja, wir haben ein Problem. Aber auch da ist das Problem, dass wir das nicht über einen Gesetzestext gelöst bekommen. Wir brauchen speziell geschulte Polizisten“, schlägt Winkelsdorf vor. Um den Schwarzmarkt auszutrocknen, „braucht es Geld und Personal“. Sein Lösungsvorschlag: Eine zentrale Behörde, „um die legalen Waffen nach einem gleichen Standard zu vergleichen und die Illegalen zu finden und zu verfolgen“.

