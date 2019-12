„Extinction-Rebellion“ - Aktivist mit radikalem Protest in Siemens-Zentrale - Konzern reagiert sofort  

Ein Aktivist hat sich am Donnerstagnachmittag in München an die Siemens-Konzernzentrale geklebt. Der Mann streamt seinen Protest live auf Facebook.

In München hat ein Aktivist der Klimaschutzgruppe „ Extinction Rebellion “ für Aufsehen gesorgt

hat ein Aktivist der Klimaschutzgruppe „ “ für Aufsehen gesorgt Er klebte sich an die Firmenzentrale von Siemens in der Münchner Innenstadt

in der Innenstadt Seinen Protest streamte der 36-Jährige live auf Facebook

Wegen Zug-Signalanlagen für eine Kohlemine in Australien ist Siemens ins Visier der Klima- und Umweltschutzgruppe Extinction Rebellion geraten. Ein Aktivist der ursprünglich aus Großbritannien stammenden Bewegung klebte sich am Donnerstagnachmittag mit einer Hand an ein Fenster im Foyer der Konzernzentrale in München, wie ein Siemenssprecher bestätigte.

Der Aktivist trug ein Kostüm und zeigte seine Aktion zudem live auf Facebook. Darin erklärte er, gegen die Lieferung der Zugsignalsysteme zu protestieren.

München: Aktivist klebt sich an Siemens-Zentrale - und streamt auf Facebook

Siemens äußerte Verständnis, „dass sich viele Menschen gerade für dieses Projekt so besonders interessieren und einsetzen.“ Der Konzern verfolge aber „im Kampf gegen den Klimawandel einen deutlich breiteren Ansatz“ und arbeite daran, „dass Menschen weltweit Zugang zu einer bezahlbaren und zuverlässigen Stromversorgung haben.“ Zudem sagte der Sprecher, dass man angesichts der friedlich ablaufenden Aktion nicht die Polizei gerufen habe.

München: Extinction-Rebellion Aktivist klebt sich an Siemens-Zentrale

Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, habe sich der 36-jährige Thomas Nier mit Sekundenkleber von innen an die Glasfassade der Münchner Zentrale in der Maxvorstadt geklebt. "Uns es geht darum, Siemens nicht einfach so davonkommen zu lassen." Der Konzern lege demnach nach außen hin stets viel Wert auf Nachhaltigkeit. Tatsächlich aber liefere Siemens Technik, mit welcher der indische Konzern Adani ein Kohlebergwerk im Galilee-Bassin in Australien erschließen möchte, so der Aktivist gegenüber sz.de.

Selbst wenn man erst 2050 klimaneutral wirtschaften wolle, sei das Vorhaben Wahnsinn. Und er wolle sich mit australischen Klimaschützern solidarisieren: Zwei Tage zuvor habe sich ein Aktivist auch dort aus Protest an eine Scheibe geklebt.

---

Am Mittwochabend (11. Dezember) machten Polizisten in einem Münchner Hochhaus einen schrecklichen Fund. Sie entdeckten eine tote junge Frau in einer Wohnung.* Bei einem Messerangriff am Münchner Hauptbahnhof wurde ein Polizist schwer verletzt.