„Deutlich mehr Zeit“: Inbetriebnahme von neuem Stellwerk am Ostbahnhof verzögert sich massiv

Die Inbetriebnahme des neuen Stellwerks am Ostbahnhof verzögert sich massiv.

Dünne Personaldecke

Von Dirk Walter

Eigentlich wollte die Bahn im Juni dieses Jahres das neue elektronische Stellwerk am Ostbahnhof in Betrieb nehmen. Doch daraus wird nichts, musste die Bahn jetzt zerknirscht einräumen.

München - Erst im August 2024 soll das alte Stellwerk am Ostbahnhof durch eine neue Anlage ersetzt werden. Das erklärte Kai Kruschinski, Projektleiter für die 2. Stammstrecke, am heutigen Donnerstag. „Es hat sich nun gezeigt, dass wir deutlich mehr Zeit für die Inbetriebnahme benötigen als zunächst angenommen.“

München: Inbetriebnahme neues Stellwerk Ost verzögert sich um ein ganzes Jahr

Grund sei unter anderem, dass die Bahn noch 400 Kilometer (!) Kabel verlegen muss. Auch zahlreiche Signale müssten erst noch errichtet und angeschlossen werden. „Danach folgen intensive Tests sowie Prüfungen und Abnahmeprozesse.“ Allerdings gebe es hierfür eine „dünne Personaldecke“. Es fehle an Plan- und Abnahmeprüfern.

Ursprünglich sollte das neue Stellwerk im Juni 2023 in Betrieb gehen – so hieß es bei einem Vor-Ort-Termin zum Baustart, zu dem auch Ministerpräsident Markus Söder und der damalige DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla gekommen waren .Nun aber werden die Pendler mindestens ein gutes Jahr weiter mit vielen Störungen auf der S-Bahn-Stammstrecke leben müssen, die durch das alte Stellwerk verursacht werden.