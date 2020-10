Erneut massive Streiks in München geplant - wen es am Montag besonders hart trifft

In München wird am Montag wieder gestreikt. Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst geht weiter. Die Warnsteiks treffen unter anderem Kliniken und Kitas. Gewerkschaft Verdi verteidigt ihr Vorgehen.

In München* hat Verdi erneut zum Streik im öffentlichen Dienst aufgerufen.

Zum Wochenbeginn am Montag (19. Oktober) soll es auch Kitas, Kliniken und Abfallwirtschaft in München treffen.

Bereits am Freitag (16. Oktober) sind 1800 Beschäftige aus dem Münchner öffentlichen Dienst dem Streikaufruf der Gewerkschaft gefolgt.

München - Wenige Tage vor der nächsten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst bleiben die Fronten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern verhärtet. Während der Deutsche Städtetag das Lohnplus von 3,5 Prozent bei einer Laufzeit von drei Jahren verteidigte, forderte die Gewerkschaft Verdi deutliche Nachbesserungen. Die nächsten Verhandlungen beginnen am Donnerstag in Potsdam, davor gibt es ab dem Wochenbeginn zahlreiche Warnstreiks.

München: Warnstreiks an städtischen Kitas

Erneut kommt es am Montag bundesweit und auch in München zu mehreren Streiks im öffentlichen Dienst – und dieses Mal werden sie sogar noch ausgeweitet. Bereits vergangenen Mittwoch hatte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) über Facebook bekannt gegeben, dass an diesem Montag (19. Oktober) erneut die 430 städtischen Kitas bestreikt werden sollen. Reiter berief sich auf Informationen aus dem städtischen Bildungsreferat. Inzwischen hat die Gewerkschaft Verdi die Warnstreiks bestätigt.

Hier wird am Montag in München gestreikt

Des Weiteren hat die Gewerkschaft auch beim Baureferat und Sozialreferat, beim Abfallwirtschaftsbetrieb (AWM), der Straßenreinigung, der Stadtentwässerung, den Stadtwerken, den Stadtbibliotheken, der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Auch die Kliniken Schwabing, Bogenhausen, Harlaching, Neuperlach und an der Thalkirchner Straße sowie das Isar-Amper-Klinikum Haar sind betroffen.

Warnstreiks in München - Verantwortlichen verteidigen ihr Vorgehen

„Wenn es jetzt am Montag zu einer Ausweitung der Warnstreiks kommt, dann tragen einzig und allein die öffentlichen Arbeitgeber die Verantwortung“, so Münchens Verdi-Chef Heinrich Birner. „Ich fordere die Arbeitgeberseite eindringlich auf, bei der Fortsetzung der Verhandlungen am 22./23.10. ein Angebot vorzulegen, mit dem eine Einigung erzielt werden kann. Bereits am Freitag waren rund 1800 Beschäftige aus dem Münchner öffentlichen Dienst dem Streikaufruf der Gewerkschaft gefolgt – eine „sehr gelungene Generalprobe“ für heute, so Birner. (LMB) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks