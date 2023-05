Stress beim Auszug: Muss man wirklich renovieren? Münchner Mieterverein gibt wichtige Tipps

Wenn der Auszug aus einer Wohnung ansteht, stellt sich für die meisten Mieter die Frage, ob sie die Wohnung denn nun streichen müssen oder nicht. Wie so oft lautet die Antwort: Es kommt darauf an. Denn entscheidend ist, was im Mietvertrag vereinbart wurde. Der Münchner Mieterverein klärt auf und gibt Tipps.

München - Grundsätzlich kommt es bei der Frage, ob die Schönheitsreparaturen durchzuführen sind, auf den jeweiligen Mietvertrag an. „Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes hat hier einige Klauseln für unwirksam befunden“, sagt Angela Lutz-Plank vom Mieterverein München.

Folge einer unwirksamen Regelung im Mietvertrag sei, dass die gesetzliche Regelung gilt, wonach der Vermieter für die Schlussrenovierung verantwortlich ist. „Diese gesetzliche Regelung kann aber im Mietvertrag abbedungen werden, sagt Lutz-Plank. „ Es ist daher wichtig, den Mietvertrag auf jeden Fall von einem Fachmann prüfen zu lassen. Der kann beurteilen, ob die jeweilige Klausel nun wirksam ist oder nicht. Der Teufel sitzt hier häufig im Detail.“

Ein Laie könne in der Regel nicht beurteilen, ob die Klausel denn nun wirksam ist oder nicht, weiß die Geschäftsführerin des Mietervereins. Zu den Schönheitsreparaturen gehöre grundsätzlich das Streichen der Wände, der Decken, der Fenster, der Türen, der Türzargen und der Heizkörper. Ein Beispiel: „Wenn in der Schönheitsreparaturenklausel vereinbart ist, dass der Mieter auf jeden Fall alle drei Jahre die Bäder und die Küche und alle fünf Jahre die übrigen Räume streichen muss, ist diese Klausel unwirksam“, sagt Lutz-Plank.

München: Beim Auszug gibt es oft Streit mit dem Vermieter - Mieterverein gibt wichtige Tipps

Aber Vorsicht: Wenn der Zusatz „im Allgemeinen“ hinzugefügt wurde, sei die Klausel wiederum wirksam und der Mieter müsse bei Auszug streichen, wenn der objektive Gesamtzustand dies erfordert. „Wenn die Wohnung bei Einzug nachweislich (das muss schriftlich im Übergabeprotokoll vermerkt sein) unrenoviert war, muss der Mieter bei Auszug nicht streichen – egal, was im Mietvertrag steht“, sagt Lutz-Plank. „Es ist ihm nämlich nicht zumutbar, zweimal zu streichen – bei Einzug und bei Auszug.“

Farbige und tapezierte Wände müssten immer in neutralen Farben zurückgegeben werden, unabhängig von der Wirksamkeit der Klausel. „Eine Klausel, die individuell als Zusatzvereinbarung in den Mietvertrag aufgenommen wurde, wonach der Mieter auf jeden Fall am Ende des Mietverhältnisses streichen muss, ist ebenfalls unwirksam, wenn der Mieter zusätzlich verpflichtet wurde, regelmäßig während des Mietverhältnisses zu renovieren“, sagt Lutz-Plank.

Der Vermieter könne von dem Mieter nicht verlangen, dass er während des Mietverhältnisses die Wohnung regelmäßig streicht, auch wenn das so im Mietvertrag vereinbart ist. „Eine Ausnahme liegt nur dann vor, wenn wirklich Verwahrlosung der Wohnung droht und somit das Eigentum des Vermieters beschädigt werden würde.“