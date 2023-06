Mann in München im Streit erstochen - Kontrahent wählt selbst den Notruf

Von: Lucas Sauter-Orengo

Teilen

Ein Fahrzeug der bayerischen Polizei fährt mit Blaulicht durch die Stadt. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Tödlicher Streit in München-Perlach: Ein Mann erlag seinen Verletzungen, nachdem sein Kontrahent ihn mit einem Messer angegriffen hatte.

München - In den frühen Morgenstunden am Montag, dem 19. Juni, kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in München-Perlach zu einer tragischen Auseinandersetzung, bei der ein Mann tödlich verletzt wurde. Laut Polizeiangaben befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls drei Personen in der Wohnung, eine Frau und zwei Männer im Alter von 21 bis 32 Jahren. Alle drei sind demnach bulgarische Staatsbürger mit Wohnsitzen in München.

Mann in München im Streit erstochen - Kontrahent wählt selbst den Notruf

Der genaue Grund für den Streit ist bisher noch unklar. Jedoch eskalierte die Situation, und im Verlauf der Auseinandersetzung erlitt der 32-jährige Mann eine lebensbedrohliche Stichverletzung. Sofort nach dem Vorfall alarmierte der 31-jährige Mann den Rettungsdienst, der umgehend die Polizei informierte. Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei eilten daraufhin zur Wohnung .Bei Ankunft am Tatort konnten die Frau und der 31-jährige Mann festgenommen werden. Der schwer verletzte 32-jährige Mann wurde vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht, doch trotz der medizinischen Bemühungen erlag er später seinen Verletzungen.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Mann in München im Streit getötet - Kontrahent wählt selbst den Notruf

Die Münchner Kriminalpolizei übernahm umgehend die Ermittlungen vor Ort und führte intensive Spurensicherungsarbeiten in der Wohnung durch. Dabei wurde ein mögliches Tatmesser sichergestellt. Des Weiteren wurden in der Nacht Anwohner des betroffenen Wohnhauses sowie der direkten Nachbarschaft zu möglichen Beobachtungen befragt. Sowohl die 21-jährige Frau als auch der 31-jährige Mann befinden sich derzeit in Gewahrsam. Die genauen Umstände des Vorfalls und die individuellen Tatbeteiligungen der beiden Personen sind Gegenstand der Ermittlungen, die vom Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) geleitet werden.

Tödlicher Vorfall in München: Ein LKW-Fahrer verlor aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über seinen LKW. Jede Hilfe kam dann zu spät.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung sorgfältig geprüft.