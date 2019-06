Grauenvoller Arbeitsunfall: Glaskuppel quetscht Mann (23) ein - im Krankenhaus stirbt er 

Rentner wird an U-Bahnhof angerempelt und schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Ein Rentner wollte am Freitag (17. Mai) am U-Bahnhof Sendlinger Tor in die U6 einsteigen. Er wurde angerempelt und stürzte schwer. Nun sucht die Polizei Zeugen.