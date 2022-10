Toter Mann in München gefunden - Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Von: Katarina Amtmann

Die Spurensicherung war vor Ort, nachdem ein Toter in München gefunden wurde. © Thomas Gaulke

In München wurde in der Nacht ein junger Mann tot aufgefunden, die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Nun gibt es erste Details.

Update vom 30. Oktober, 11.41 Uhr: In der Nacht auf Sonntag wurde in München ein toter Mann gefunden. Nun hat die Polizei Details mitgeteilt. Demnach fand ein Passant den Toten gegen 00.20 Uhr in einer Grünanlage neben dem Karl-Marx-Ring (Höhe Peschelanger).

Mittlerweile steht auch die Identität des Toten fest, es handelt sich um einen 25-Jährigen mit Wohnsitz in München. Bei dem Aufgefundenen konnten Spuren von Gewalteinwirkung festgestellt werden, der Tatort wurde abgesperrt. Über 20 Streifen waren im Einsatz.

Erstmeldung vom 30. Oktober, 10.41 Uhr: München - In München wurde in der Nacht auf Sonntag (30. Oktober) ein Toter gefunden. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion.

Tötungsdelikt in München: Mann in Grünanlage gefunden - Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort

Demnach fand ein Passant den Mann, dessen Alter auf 20 bis 30 Jahre geschätzt wird, in einer Grünalage am Karl-Marx-Ring. Augenscheinlich kam es zu Gewalteinwirkung. Die Polizei geht deshalb von einem Tötungsdelikt aus, wie der Sprecher erklärte.

Toter in München gefunden: Spurensicherung vor Ort

Vor Ort fanden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen statt. Weitere Informationen folgen. (kam)

