Radfahrer kollidiert in München mit Tram und stirbt noch an der Unfallstelle

Von: Katarina Amtmann

Eine Tram hat in München einen Radfahrer erfasst (Symbolbild). © IMAGO / Ralph Peters

Ein Radfahrer überquerte in München Straßenbahnschienen an einem Fußgängerüberweg. Er wurde erfasst und starb noch vor Ort.

München - Am Freitag, 17. März, hat sich in München ein tragischer Unfall ereignet. Ein Fahradfahrer ist dabei ums Leben gekommen, wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung erklärte.

Tödlicher Unfall mit Trambahn in München: Radfahrer verunglückt

Demnach befuhr der Radfahrer (80) die Cosimastraße und überquerte die Straßenbahnschienen an einem Fußgängerüberweg. Er kollidierte mit der heranfahrenden Trambahn und wurde schwer verletzt.

Radfahrer stirbt nach Unfall mit Trambahn in München

Der Senior wurde durch die alarmierten Einsatzkräfte sofort medizinisch versorgt. Die Besatzungen eines Notarztwagens und eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges reanimierten den verunglückten 80-Jährigen. „Leider blieben alle Bemühungen erfolglos. Der ältere

Herr verstarb noch an der Unfallstelle“, heißt es in der Pressemitteilung. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um den Trambahnfahrer.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (kam)

