Schräges Foto aus Münchner U-Bahn - Warum sich Greta Thunberg wohl darüber freuen würde

Update 5. November 2019: Noch am Montagabend stand der unvermittelt in einer Münchner U-Bahn aufgetauchte Stepper (siehe Erstmeldung) „gebraucht, aber funktionstüchtig“ im Fundbüro der MVG. „Bisher hat sich niemand gemeldet“, sagte Sprecher Matthias Korte.

Unter dem Facebook-Post der MVG hat die Zahl der ungewöhnlichen Kommentare derweil zugenommen. Ein User bringt das ungewöhnliche Fundstück in Verbindung mit einer jungen Umweltaktivistin. „Greta (Thunberg) würde sich über diese Antriebsart sicher freuen“, schreibt er unter den U-Bahn-Schnappschuss.

Absurdes Foto in Münchner U-Bahn aufgenommen - mit solch einem Gerät rechnet man dort nicht

Erstmeldung vom 4. November 2019: München - Eine skurrile Entdeckung, die die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) am Montagvormittag auf ihrer Facebook-Seite verbreitet hat, sollte gestressten Pendlern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben. Das war im Vergleich zu den letzten Tagen eine nette Abwechslung. Zuerst entgleiste am Sendlinger Tor eine U-Bahn, dann mussten S-Bahn-Fahrer nach einer Stellwerksstörung abstruse „Umleitungsfahrten“ durch ihnen zuvor unbekannte Gegenden zurücklegen. Über beide Vorfälle hatte tz.de* ausführlich berichtet. Doch was hat es mit dem Mysterium in der Münchner U-Bahn auf sich?

München: Stepper in U-Bahn gesichtet - Facebook-User mit kreativen Vorschlägen

Das von der MVG verbreitete Foto wurde in einem U-Bahn-Zug aufgenommen. In der Mitte des Ganges hat ein Unbekannter einen Stepper platziert. Normalerweise hätte man das Sportgerät wohl eher in einem Fitnessstudio vermutet. Bei der MVG weiß man von einer groß angelegten Ertüchtigungskampagne nichts. „Hat von euch zufällig jemand einen Stepper in der U-Bahn vergessen“, will das Unternehmen von seinen Fahrgästen wissen. Der Besitzer wird dazu aufgerufen, sich im MVG-Fundbüro zu melden. Auch für den Münchner Verkehrsverbund ist der Stepper-Fund in der U-Bahn ein Mysterium. Das regt Pendler zu kreativen Ideen an.

Skurriler Fund in Münchner U-Bahn: „Hat zufällig jemand von euch ...“

Unter dem Posting haben User bereits eifrig kommentiert. „Ich würde den da drin stehen lassen. Mal schauen, ob ihn jemand benutzt. Vielleicht eine neue Geschäftsidee“, schreibt ein Facebook-Fan. „Lasst ihn doch vom Laimer Platz bis Neuperlach Süd fahren. Workout time“, stimmt ein weiterer Userin zu.

Auch in der Social-Media-App Jodel sorgt der Stepper bereits für Aufregung. Wie ein Facebook-User anmerkt, wurde dort ein verräterisches Bild gepostet. Es zeigt eine junge Dame, die einen Parka mit üppigem Pelzkragen, schwarze Stiefel und eine dunkle Handtasche trägt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme tobt sie sich auf dem Stepper aus - mitten in der U-Bahn.

