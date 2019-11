// Mann nach Streit auf U-Bahn-Gleise geschubst // ...gestossen ! "Geschubst" wird im Kindergarten und auf´m Schulhof. >zefix, no a moi<

Auch hier wieder: Er war in Streit geraten, aber offensichtlich ohne jede Sprache. Wie spricht der Täter denn? Dialekt, Hochdeutsch, mit Akzent, etc. Warum nur ist das so schwer?