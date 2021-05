Vermisst: 15-jährige Münchnerin verschwunden - Nach einem dreiviertel Jahr taucht sie plötzlich wieder auf

Glückliches Ende

Eine 15-jährige Münchnerin wird vermisst. Alle Ermittlungen und Suchen der Polizei München waren bisher vergebens. Dann taucht sie überraschend wieder auf.

Die 15-jährige Hatice wird seit Mitte August 2020 vermisst.

wird seit vermisst. Bis dahin war sie in einem Jugendhaus in München* untergebracht.

Nun sucht die Polizei München* mit einer Öffentlichkeitsfahndung.

Update vom 14. Mai 2021: Mitte August verschwand die 15-jährige Hatice aus einem Jugendhaus in München. Im Dezember entschied sich dann die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem jungen Mädchen zu suchen. Dann die Erfolgsmeldung - fünf Monate später. Die 15-Jährige kehrte am 11. Mai wohlbehalten zurück. Wo sich das Mädchen aufgehalten hat, dazu äußerte sich die Polizei nicht.

Erstmeldung vom 8. Dezember 2020

München - Seit Mitte August 2020 wird eine 15-Jährige aus München vermisst. Sie war in einem Jugendhaus in München untergebracht und wurde zuletzt am Abend des Freitag, 14.08.2020, in München gesehen.

Jugendliche in München vermisst - Zuletzt Mitte August gesehen - Polizei hat Hinweis

Intensive Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei führten bislang zu keinem konkreten Aufenthaltsort der 15-Jährigen. Es gibt allerdings Hinweise, dass sie sich in Niedersachsen aufhalten könnte. Aufgrund der Gesamtumstände wird nun in Absprache mit dem Stadtjugendamt von polizeilicher Seite aus eine Öffentlichkeitsfahndung initiiert.

Nun sucht die Polizei mit zwei Bildern und einer detaillierten Personenbeschreibung nach dem 15-jährigen Mädchen. Über die Hintergründe und darüber, was genau die „Gesamtumstände“ sind, gibt die Polizei vorerst keine weitere Auskunft.

15-Jährige in München vermisst! Personenbeschreibung

15 Jahre

weiblich

ca. 175 cm groß

ca. 52 kg schwer

schlanke Figur

scheinbares Alter um die 20 Jahre

dunkelbraune Haare

15-Jährige in München vermisst: Zeugenaufruf

Personen, die sachdienliche Angaben zum Aufenthalt der 15-Jährigen machen können, werden gebeten, sich an das zuständige Kommissariat 14, 80333 München, Ettstraße 2, Telefon: 089/2910-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.