Wieder Warnstreiks in Münchner Kitas! OB Reiter warnt Eltern - „Auch im Nahverkehr wird es etwas geben“

Bleiben in München am Montag viele Kitas geschlossen? Verdi plant angeblich einen Streik.

Kliniken und Müllabfuhr ebenfalls betroffen

In München wird in den kommenden Tagen wieder gestreikt: Die Gewerkschaft Verdi kündigte Arbeitsniederlegungen bei der Müllabfuhr und den Kliniken an. Auch die Kitas sind bedroht.