KATWARN ausgelöst! Eindringliche Warnung für den Landkreis München ausgerufen - es besteht Lebensgefahr

Das Sommer-Wetter zeigt sich in München bisher eher wechselhaft. Pünktlich zum anstehenden Wochenende breitet sich dann ein radikaler Wechsel aus - der vielen Menschen die Pläne vermiesen könnte.

Der Sommer in München* zeigt sich in diesem Jahr bisher wechselhaft.

Heiße Tage und viele Niederschläge bestimmen derzeit das Wetter in der bayerischen Landeshauptstadt.

Zum Wochenende hin zeichnet sich ein radikaler Temperatursturz an.

Update vom 9. Juli, 15.12 Uhr: Alarmstufe rot! Das Befahren der Isar mit Schlauchbooten ist im Landkreis München und in der Stadt ab Samstag, 11. Juli, ausdrücklich verboten. Es wurde sogar KATWARN (Das Warn- und Informationssystem, das in Deutschland bei Katastrophen und in Gefahrensituationen die betroffene Bevölkerung informiert) ausgelöst.

Die Isar hat sich nach den regnerischen Wochen zu einem reißenden Strom entwickelt - die Wasserwacht musste bereits viele gekenterte Personen retten. Die Wasserwacht München hatte bereits mehrmals gewarnt - es bestehe Lebensgefahr.

Ursprungsmeldung vom 9. Juli 2020

München - Im Vergleich zu den vergangenen beiden Jahren 2018 und 2019, in denen viele heiße Tage und Trockenheit das Wetter in München bestimmten, zeigt sich der Sommer in der bayerischen Landeshauptstadt bisher eher wechselhaft. Pünktlich zum anstehenden Wochenende zeichnet sich jedoch ein Umbruch an, der vielen, die Outdoor-Aktivitäten geplant hatten, einen Strich durch die Rechnung machen könnte.

Wetter in München: Pünktlich zum Wochenende - heftiger Temperatursturz zeichnet sich ab

Das schöne Wetter hatte zuletzt viele Menschen nach draußen getrieben, was vielerorts auch für Unmut sorgte. So versammelten sich regelmäßig große Gruppen am Gärtnerplatz, um bis in die Nacht lautstark zu feiern. Auch an der Isar waren bei Sonnenschein viele Menschen unterwegs. Starke Niederschläge hatten den Fluss jedoch zu einem gefährlichen Strom gemacht - was zu zahlreichen dramatischen Einsätzen für die Wasserwacht führte.

Wetter in München: Sommer bisher wechselhaft - zum Wochenende kracht es

Viele Gewitter in und um München haben dem Sommer bisher wenig Konstanz beschert. Und genau so soll es auch weitergehen. Wie wetter.com prognostiziert, soll es am heutigen Donnerstag (9. Julli) bei 29 Grad noch sommerlich warm werden, auch die Nacht auf Freitag könnte viele Menschen in die Biergärten der Stadt treiben. Am Freitag soll es dann zum großen Wetterwechsel kommen.

Wetter in München: Erst Mega-Hitze, dann Unwetter - Wochenende wird herbstlich

Der Prognose nach zeigt sich der Freitag (10. Juli) heiß, es dürfte der bisher wärmste Tag des Jahres werden - bei 31 Grad und Schwüle dürften viele ins Schwitzen kommen - doch Achtung: Am Abend sollen schwere Gewitter mit Starkregen die Stadt erreichen. Gegen Abend, pünktlich zum Start ins Wochenende, soll es dann Gewitter geben. Die Nacht auf Samstag wird den Prognosen nach unbeständig und nass - und dementsprechend stürzen die Temperaturen zum Samstag in den Keller: Lediglich 19 Grad werden erwartet, bei viel Regen. Am Sonntag soll sich das Wetter dann stabilisieren - bei 21 Grad bleibt es jedoch wenig sommerlich sondern eher herbstlich in München.

