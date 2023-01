Gastro-Paukenschlag in München: Ära endet nach 25 Jahren

Hermann Zimmerer sagt Servus

Seit 25 Jahren gibt es das Wirtshaus Zur Brez’n an der Leopoldstraße. Damit ist ab Freitag Schluss. Der Wirt hat einen Schlussstrich gezogen.

München – Diese Nachricht kommt überraschend: Hermann Zimmerer wird das Wirtshaus Zur Brez’n an der Leopoldstraße in München nicht weiterführen. Am Freitag (27. Januar) ist vorerst der letzte Öffnungstag des beliebten Lokals.

Betriebsleiterin Lisa Adolf blickt mit Wehmut auf die vergangenen Jahre zurück: „Hermann Zimmerer hatte dieses Wirtshaus seit 25 Jahren, damit geht eine Ära zu Ende“, sagt sie. „Es war ein wunderbares Team, wir hatten tolle Gäste.“



Der Grund für den Schlussstrich: Zimmerer hat sich entschieden, den Pachtvertrag nicht zu verlängern. Er wolle sich auf seine anderen Lokale – das Paulaner Brauhaus, das Wirtshaus Zum Straubinger und das Zwickl am Viktualienmarkt – konzentrieren, sagt Lisa Adolf. Die Brez’n wird weiter ein klassisches Wirtshaus bleiben. „Es gibt schon einen Nachfolger als Wirt.“ Mehr möchte sie noch nicht verraten.

Das Lokal wird für Renovierungsarbeiten schließen, Mitte Februar oder im März geht es dann weiter. Mit anderem Wirt, aber weiter unter dem Namen „Wirtshaus Zur Brez’n“.

