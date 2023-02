Bar-Sterben in München geht weiter: Wirte geben auf, weil sie kein Personal mehr finden

Nächste Münchner Kneipe macht dicht

Von Phillip Plesch schließen

Lukas Schierlinger schließen

Und wieder macht ein Laden dicht! Damit geht das Bar-Sterben in München weiter. Diesmal hat’s die Wuid-Barwirtschaft in Untergiesing getroffen.

Am 25. Februar ist Schluss. Der Hauptgrund dafür liegt auf der Hand.

„Es ist ganz einfach: Personalmangel“, erklärt Luca Gültas. Neun Jahre lang hatte er mit seinem Geschäftspartner Matthias Müller die Kneipe in der Humboldtstraße betrieben. „Corona hat uns eine Reihe an Mitarbeitern gekostet“, schildert Gültas. Die zweite Kneipe der beiden, das Miss Lilly’s, konnte lediglich tagsüber geöffnet bleiben. Jetzt also ziehen die beiden die Reißleine.

Münchner Wirts-Duo: „Corona hat uns eine Reihe an Mitarbeitern gekostet“

Es blute ihnen das Herz, erklären die Betreiber. Aber: „Manche Entscheidungen, die man als kleiner Unternehmer treffen muss, sind nicht schön, aber wirtschaftlich notwendig.“ Denn die an allen Ecken gestiegenen Kosten hätten die Schließung jetzt unausweichlich gemacht. „Auf unsere Kunden können wir sie nicht mehr übertragen.“

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

+ Die Wuid-Bar sperrt zu. © Oliver Bodmer

In den sozialen Medien verkündeten Gültas und Müller diese Woche das Aus der Barwirtschaft. Und ließen zahlreiche Nutzer unglücklich zurück. Doch die Bar-Betreiber haben auch positive Nachrichten. Denn bis zum 25. Februar lassen sie es im Wuid noch mal so richtig krachen: Vogelwuid sozusagen!

München: Bis zum Ende lassen sie es im Wuid nochmal richtig krachen

„Am Montag findet unsere Puff und Porno-Party statt - das muss man selbst erlebt haben“, kündigen sie an. Am Dienstag werde ein letztes Mal das Gin-Tasting zelebriert und am Samstag steigt die große Abschiedssause. Damit wollen sich die Münchner auch bei ihren treuen Gästen bedanken. Zudem gibt’s die beliebten Wuid-Hoodies und Shirts zum halben Preis.

So ganz verschwinden Gültas und Müller nicht aus der Münchner Gastro-Szene. Für die beiden geht es im Miss Lilly’s weiter. Das liegt in der Oefele-straße, gegenüber der Wuid-Bar. Zudem wird dort das Abendkonzept, das Moritz, ab 3. März aus der Quarantäne zurückgeholt - mit neuer Speise- und Getränkekarte. Erst mal ist nur von Mittwoch bis Samstag geöffnet, aber die Betreiber hoffen auf mehr Unterstützung für das Küchenteam.

Im Moritz lebt die Wuid-Bar mit einzelnen Speisen wie Kaiserschmarrn und Burgern sogar weiter. Auch das Gin-Tasting findet weiterhin statt. In Zukunft immer mittwochs. (P. Plesch, L. Schierlinger)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.