Kurz nach Auszeichnung: Münchner Spitzen-Lokal macht völlig überraschend dicht - „Zu diesem Schritt gezwungen“

Von: Stephanie Ebner

Das Tian liegt an der Frauenstraße in der ­Innenstadt. © Markus Götzfried

Das vegetarische Gourmetrestaurant Tian in der Münchner Frauenstraße schließt. Zum Ende des Jahres läuft der Pachtvertrag aus.

München - Gerade erst hat der renommierte Gourmetführer Gault & Millau den Küchenchef des Münchner Tian, Viktor Gerhardinger, mit dem begehrten Titel „Aufsteiger des Jahres“ ausgezeichnet. Am Montag (11. Juli) verkündete Tian-Betreiber und Sternekoch Paul Ivic nun völlig überraschend das Aus für das Münchner Gourmetrestaurant, das seit 2019 auch mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist.

„Wir sind zu diesem Schritt gezwungen. Der Pachtvertrag läuft zum Jahresende aus“, gab der österreichische Koch als Begründung am Telefon an. Das heißt, in Deutschland gibt es ab 2023 keinen Tian-Standort mehr. Dann kann man Ivic’ Kreationen nur noch in Wien genießen.

Tian in München unter den zehn besten vegetarischen Restaurants weltweit

Nach knapp zehn erfolgreichen Jahren an der Münchner Frauenstraße 4 „wird es für uns Ende des Jahres Zeit weiterzuziehen“. Aufgrund der langjährigen Partnerschaft mit Unternehmensgruppe Derag „respektieren wir deren Wunsch, in allen Hotels ein einheitliches Gastrokonzept anzubieten“, lässt Paul Ivic verbreiten. Er fügt hinzu: „Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen.“ Das Tian in München gehört zu den erfolgreichsten vegetarischen und auch veganen Gourmetrestaurants Deutschlands. Die Münchner Niederlassung zu den zehn besten vegetarischen Restaurants weltweit.

Künftig wolle man sich auf andere Projekte konzentrieren. Den Sommer über gibt es unter anderem ein Pop-up in Kroatien, im Winter soll das „Tian auf Skiurlaub in Zürs“ fortgesetzt werden. Weitere Pop-ups seien im Gespräch. Außerdem macht sich das Ivic-Team an die Entwicklung neuer Kochbücher.