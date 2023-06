Irre Entgleisung: Münchner Grünen Stadtrat sieht Partei als „neue Juden“ - drohen Konsequenzen?

Von: Sascha Karowski

Münchens Grünen-Stadtrat Bernd Schreyer hat sich eine irre Entgleisung geleistet. © Andreas Gregor

Grünen-Stadtrat Bernd Schreyer hat auf Twitter beklagt, dass in der Debatte um das Heizungsgesetz Bürger gegen die Grünen aufgewiegelt würden, als seien sie die „neuen Juden“. Der Tweet könnte Folgen haben.

München - Bernd Schreyer ist Grünen-Politiker der ersten Stunde. Er ist Gründungsmitglied der Partei in München und Bayern, war bereits zwischen 1986 und 1990 im Stadtrat. 2020 zog er wieder in das Gremium ein. Er gilt im Bereich Soziales und Wohnungsbau als Experte. Im Bereich der sozialen Medien aber hat er offenbar daneben gegriffen.

Am Sonntag schrieb Schreyer beim Kurznachrichtendienst Twitter: „Es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Aber ich habe mir mal die Flut an Kommentaren von sog. ‘bürgerlich konservativen’ und ‘rechtsextremen’ ‘Meinungen’ angesehen. Obwohl es nie ein Heizungsverbot gab, ist es gelungen so gegen Grüne aufzuwiegeln, als seien sie d. ‘neuen Juden’, die ‘ausgemerzt’ werden müssen um Deutschland wieder alles Glück und Wohlstand zu bringen.“



Der Beitrag ist mittlerweile gelöscht, Schreyer schrieb dazu weiter, er habe Verständnis dafür, dass sein Tweet „fehlinterpretiert werden kann“. Allerdings habe es „eine Zeit in den 20ern weit vor dem Holocaust“ gegeben.



Auf Twitter selbst hagelte es Kritik, Schreyer verharmlose den Holocaust. Grünen-Fraktionsvorsitzender Dominik Krause sagte auf Anfrage unserer Redaktion: „Der Fraktionsvorstand ist über diese Aussage zutiefst entsetzt und distanziert sich davon aufs Schärfste.“



Welche Konsequenzen die Äußerungen haben, ist zur Stunde unklar. Am Montagvormittag war Schreyer zur Krisensitzung in das Rathaus bestellt, vereinzelt werden in der Partei Forderungen laut, er solle sein Mandat niederlegen.