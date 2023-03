Immobilienmesse München: Immobilien, Information und persönliche Beratung von Profis

Teilen

Münchner Immobilienmesse © LeonieLorenz

Volle Hallen, volles Programm: Alles rund um Wohnimmobilien vom 18. – 19.3.2023 in der Kleinen Olympiahalle München. Im Brennpunkt der Veranstaltung: Die Finanzierung! Lohnt sich der Immobilienkauf? Wie entwickelt sich die aktuelle Lage?

Showtime für eine der beliebtesten Verbrauchermessen der Stadt: In wenigen Tagen öffnet die Münchner Immobilienmesse zum zwölften Mal in Folge ihre Tore. Aussteller wie Besucher dürfen sich auf ein informatives Expertenforum sowie ein umfangreiches Angebot an Kauf-Wohnimmobilien freuen. Das Grußwort zur Veranstaltung spricht Stadtbaurätin Prof. Elisabeth Merk.

Die Zeichen stehen auf Grün: Fast 40 Prozent mehr Aussteller als im Vorjahr sowie über 2.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche stimmen Träger wie Veranstalter optimistisch.

Wir waren überrascht, wie viele führende Bauträger und Finanzdienstleister dieses Jahr wieder mit einem eigenen Stand vertreten sind.

„Auch die Zahl der bereits verkauften Eintrittstickets lässt auf großes Interesse an einem Marktplatz schließen, auf dem nicht nur Immobilien aus München, sondern aus der gesamten Metropolregion präsentiert werden.“

Mehr Informationen

Rückkehr von Ausstellern und Besuchern

Dass die Ausstellerzahlen 2023 im Vergleich zum Vorjahr deutliche Zuwächse verzeichnen, dürfte nicht weiter verwundern. Denn während noch vor gut einem Jahr Wohnimmobilien jeglichen Zustands verkauft wurden wie geschnitten Brot, so klagt die erfolgsverwöhnte Immobilienbranche heute über stagnierende Absatzzahlen und muss sich wieder aktiv präsentieren. Steigende Zinsen sowie eine hohe Inflationsrate tragen ferner ihren Teil dazu bei, dass sich künftige Immobilienbesitzer vor jeglichen Kaufentscheidungen besonders sorgfältig informieren und sowohl die Lage, den energetischen Zustand als auch die möglichen Wertsteigerungspotenziale eines Objektes ganz genau unter die Lupe nehmen. Diese Verbrauchermesse ist ein idealer Marktplatz, an dem renommierte Dienstleister ihr Angebotsspektrum präsentieren und ausführlich dazu beraten können.

Impressionen aus der Münchner Immobilienmesse Fotostrecke ansehen

An der traditionell prekären Wohnungssituation in München hat sich indes nichts geändert. Trotz der massiv aufgestockten Wohnbauförderungsprogramme durch die bayerische Staatsregierung ist bezahlbarer Wohnraum ein begehrtes Gut. Vor allem vor dem Hintergrund, dass hohe Kosten und unsichere Förderungen auf Bundesebene private Wohnbauunternehmen allein in Bayern zur Streichung von 2.000 für 2023 geplante Wohnungen veranlasst haben. Das Ausweichen auf den Mietmarkt ist damit für Wohnungssuchende nach wie vor keine wirkliche Alternative und eine Plattform wie die Münchner Immobilienmesse ein echter Lichtblick.

Im Brennpunkt: Die Immobilienfinanzierung

Denn mehr denn je stehen Verbraucher heute vor dringlichen Fragen: Lohnt es sich, jetzt in eine Immobilie zu investieren? Wie stehen die Chancen für eine mittelfristige Entspannung der Lage? Wie immer ist guter Rat teuer und auf viele Fragen gibt es keine einzige Antwort. Fest steht jedoch, dass auch der aktuelle Bauzins von durchschnittlich 3,6 Prozent (10 Jahre) noch immer Lichtjahre von den 8,8 Prozent entfernt ist, der in den 1980er Jahren angesetzt wurde. Deshalb werden Themen wie Finanzierungsmöglichkeiten, Wertbeständigkeit und Nachhaltigkeit in dem messebegleitenden, Expertenforum, zu dem jeder Besucher willkommen ist, besonders ausführlich erörtert.

„Es ist Zeit, endlich zu handeln“, so Dr. Forster. „Denn Wohnen ist und bleibt ein Grundbedürfnis, ebenso wie Immobilien eine wertstabile Vorsorge darstellen. In Zeiten volatiler Kapitalmärkte mehr denn je.“

Weitere Informationen und Online-Tickets hier.

Pressekontakt:

Frau Stefani Dekic

Tel.: 089 48 09 01-53

Mail: stefani.dekic@acm.de