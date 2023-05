Münchner IT-Firma gehackt: Chaos bei Krankenkassen

Von: Andreas Beez

Kassen.jpg © Karl-Josef Hildenbrand

Nach einem Cyberangriff auf eine Münchner IT-Firma herrscht Chaos bei Krankenkassen, darunter die Siemens BKK. Millionen Versicherte sind betroffen.

Ausnahmezustand in der Zentrale der Siemens Betriebskrankenkasse (BKK) auf der Schwanthalerhöhe in München: Bereits seit zwei Wochen müssen die Mitarbeiter ihre Kunden bei wichtigen Anliegen vertrösten, weil sie nur unter starken Einschränkungen auf ihre Computerprogramme zurückgreifen können. Hintergrund ist ein massiver Cyberangriff auf den IT-Dienstleister der Siemens BKK.

Münchner Rechenzentrum komplett vom Netz genommen

Die Firma Bitmarck, die unter anderem eine Dependance in München mit Sitz in der Putzbrunner Straße in Neuperlach betreibt, musste ihr Münchner Rechenzentrum komplett vom Netz nehmen. Die Siemens BKK ist mit mehr als einer Million Versicherter Deutschlands größte Betriebskrankenkasse und zählt zu den größeren gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland.

IT-Dienstleister arbeitet für mehrere Krankenkassen

Bitmarck arbeitet aber nicht nur für die Siemens BBK, sondern ist auch ein wichtiger Dienstleister für weitere Krankenversicherungen wie etwa die hkk, die Mobile BKK, die DAK, die KKH und weitere Unternehmen. In welchem Ausmaß die einzelnen Versicherungen betroffen sind, ist unklar. Die Cyberattacke ereignete sich bereits Ende April. Die Frühwarnsysteme hätten angeschlagen, teilte Bitmarck mit.

Siemens BKK: „Leiden besonders stark unter dem Cyberangriff“

Die Folgen des Hackerangriff treffen mehrere Krankenkassen ins Mark - aber die Siemens BKK besonders hart. „Um Ihnen einen exzellenten Kundenservice bieten zu können, haben wir viele Systeme und Services bei einem Dienstleister, Bitmarck am Standort München, zusammengefasst. Dies führt aktuell leider dazu, dass die SBK besonders stark unter dem Cyberangriff leidet. Für den Wiederaufbau steht Sicherheit an erster Stelle. Allein die sorgfältige Überprüfung von Servern und allen Computern nimmt mehrere Wochen in Anspruch“, teilt die Betriebskrankenkasse auf ihrer Homepage mit.

Gravierende Einschränkungen: Seit zwei Wochen nicht mal Mailverkehr möglich

Wartet seit zwei Wochen darauf, ihrer Krankenkasse endlich eine E-Mail senden zu können: Susanne H. (41) © Sigi Jantz

In der Folge brauchen die Versicherten der Siemens BKK derzeit viel Geduld, darunter die Oberschleißheimerin Susanne H. (41). Sie ist ihrer Geburt bei der Münchner Betriebskrankenkasse versichert, ihr Vater hat bei Siemens gearbeitet. „Ich bin immer zufrieden gewesen mit dem guten Dienstleistungspaket, doch momentan ist ein moderner Service nicht vorhanden. Seit zwei Wochen ist es nicht einmal möglich, der Siemens BKK eine E-Mail zu senden, sie kommen immer wieder als nicht zustellbar zurück“, berichtet die zweifache Mutter in einem Gespräch mit Münchner Merkur und tz. Für Ihren Sohn (15) wollte sie für einen Ferienjob einen Sozialversicherungsausweis beantragen und zudem seinen Verdienst melden. Vergeblich.

Notfallnummer der Siemens BKK heillos überlastet

Für ihre Versicherten bietet die Siemens BKK zwar eine Notfallnummer an, aber diese ist offenbar heillos überlastet: „Ich habe dort zweimal versucht, durchzukommen, aber nach mehreren Minuten in der Warteschleife wieder aufgegeben. Jetzt werde ich einen Brief schreiben, aber solche chaotischen Zuständen in einem digitalen Zeitalter sind einfach ärgerlich. Bei allem Verständnis für die schwierige Situation der Siemens BKK: Es nervt halt einfach.“

Für den Unmut ihrer Kunden äußert die Siemens Betriebskrankenkasse Verständnis: „Es tut uns wirklich leid, dass wir nicht in jeder Angelegenheit eine schnelle Lösung bieten können. Sie können sicher sein, dass wir alles daransetzen, so schnell wie möglich wieder mit dem gewohnten Service für Sie da zu sein“, heißt es auf der Homepage.

IT-Dienstleister: „Sicherheit vor Schnelligkeit“

Der IT-Dienstleister Bitmarck kann seinen Kunden allerdings keine Hoffnung auf eine schnelle Lösung des Problems machen: „Die Cyberattacke wurde äußerst professionell und mit hoher krimineller Energie durchgeführt. Um dem angemessen zu begegnen, empfehlen sämtliche IT-Sicherheitsexperten, Sicherheit vor Schnelligkeit walten zu lassen. Dieser Empfehlung folgen wir und sichern jede Maßnahme zum Wiederanlaufen der Systeme bestmöglich gegen Risiken ab. Wir überlassen nichts dem Zufall, sondern untersuchen jeden Schritt auf mögliche Risiken und sichern jede Maßnahme so weit wie möglich.“

Bei Kassen, die am Münchner Rechenzentrum hängen, ist kein Ende der Einschränkungen in Sicht

Ein Ende der Störungen sei derzeit noch nicht in Sicht, räumt in Bitmarck in einer Erklärung auf seiner Homepage ein: „Auch wenn Bitmarck für gesetzliche Krankenversicherungen immer mehr Services bereitstellt und einige gesetzliche Krankenkassen kaum von den Störungen beeinträchtigt sind, wird es insbesondere bei Krankenkassen, die am Betriebszentrum München hängen, auf absehbare Zeit zu Einschränkungen im Tagesgeschäft kommen.“