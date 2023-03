Münchner legen sich fest: Welcher Stadtbezirk ist der schönste der Isar-Metropole?

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Welcher Stadtteil Münchens bekommt die meisten Stimmen? (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber/Imago

Für manche wohl die Qual der Wahl: Wo ist es in München eigentlich am schönsten? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil: Gibt es einen Stadtteil, auf den sich alle einigen können?

München – Zwischen Arbeitervierteln und den Plätzen der Reichen und Schönen: Die bayerische Landeshauptstadt ist bunt und hat wohl für jeden Geschmack das passende Plätzchen. Für die einen der entspannte Spaziergang an der Isar und Kultur in der Altstadt, für die anderen vielleicht eher Shoppen in der Maximilianstraße: Wir wollen wissen: Was ist Münchens beliebtester Ort?

Zwischen Marienplatz und Englischer Garten: Die schönsten Orte Münchens

Manchmal steckt hinter den Klischees dann doch ein Funken Wahrheit: So wie die Tracht zum Oktoberfest passt, so ist auch nicht allzu abwegig, München als bayerische Heimat der Reichen und Schönen zu bezeichnen. Wer die Stadt zwischen Isar und Marienplatz einmal persönlich kennengelernt hat, der machte jedoch auch mit ihnen Bekanntschaft: den Arbeitervierteln und Kunst- und Kulturszenen der Stadt. In Schwabing etwa wird nach Angaben der Stadt München auch heute noch der Ethos der „Künstler und Bohème“ beschworen. Ein Ort des kulturellen Austausches: im Sommer mit Live-Musik, im Winter steht der Theaterbesuch an.

Auf der anderen Seite der Stadt dann wiederum ein anderes Bild, das München seinen Besucherinnen und Besuchern zeigt. In Giesing, unterteilt in Ober- und Untgergiesing, trifft etwa ein Kleinod mit Venedig-Flair auf Hochhäusersiedlungen und das aufgeregte Leben einer Großstadt. Nur wenige Kilometer entfernt dann wieder monumentale Bauten in

Sendling, Neuhausen-Nymphenburg oder am Stachus, die das Stadtbild gleichermaßen prägen wie etwa die Grünflächen, die zur Entspannung einladen.

Stimmen Sie ab: Wo ist es in München am schönsten?

In den ehemaligen Arbeitervierteln Haidhausen und der Au erweckt die blühende Natur neben den kleinen Geschäften die bayerische Provinz inmitten der Stadt zum Leben. Der Englische Garten zwischen Maxvorstadt, Schwabing, Altstadt, Lehel, Bogenhausen und Freimann bietet wiederum ein mal mehr Möglichkeiten zum Radeln, Spazieren, Entspannen

– und im Eisbach lässt es sich sogar baden.

Danach vielleicht noch ein Picknick im Englischen Garten, später über den Viktualienmarkt schlendern oder zwischen Kunst- und Kulturtreff den Gärtnerplatz im Glockenbachviertel besuchen: Was sie Touristinnen und Touristen empfehlen, ist auch für Münchnerinnen und Münchner ein Muss. Doch, wo verbringen sie eigentlich am liebsten ihre Zeit? Lassen Sie es uns wissen: Was ist Ihrer Meinung nach der schönste Bezirk Münchens?

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!