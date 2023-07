Münchner Mindestlohn läuft schleppend an - Beschluss ist unsicher, nicht alle Branchen können 16 Euro zahlen

Von: Isabel Winklbauer

Raumpflegerinnen verdienen am wenigsten: Ungelernte Kräfte bekamen 2022 im Bayern-Durchschnitt ab 10,50 € pro Stunde. © Mauritius / pa / Frank May

Nachdem die SPD im Stadtrat einen Münchner Mindestlohn von 16 Euro angekündigt hat (gesetzlich: 12 Euro), ist nun unsicher, ob die entsprechende Beschlussvorlage Mitte Juli überhaupt durch den Stadtrat geht.

Knackpunkt: Die Grünen, Koalitionspartner in der Stadtregierung, wussten bislang gar nichts von dem Plan. Ihre Stimmen werden aber gebraucht, um ihn zu verabschieden. „Wir hatten bis gestern keine Unterlagen zu dem Thema und möchten uns nun erst einmal in Ruhe ansehen, wie dieser Mindestlohn zu finanzieren wäre“, sagt Dominik Krause, Fraktionschef der Grünen. Zwar steht das Thema Mindestlohn im Koalitionsvertrag der Stadtregierung, „aber für gewöhnlich bespricht man Dinge, die in Ausschüsse gelangen, erst einmal miteinander und dann schnürt man ein Paket.“ Die Grünen wollen am Montag entscheiden, ob sie am darauffolgenden Mittwoch den 16-Euro-Beschluss mittragen.

Erste Branchen haben inzwischen auch verlauten lassen, dass sie einem freiwilligen 16-Euro-Bündnis nicht beitreten können. „Wir zahlen in der Münchner Gastronomie bereits 14 Euro und liegen damit gut über dem gesetzlichen Mindestlohn“, sagt Christian Schottenhamel von der Gaststättengewerkschaft Dehoga. „Auch wenn der Ansatz richtig ist und eine teure Stadt höhere Löhne zahlen muss: 16 Euro schaffen unsere Mitglieder nicht. Wir müssen schon rund zehn Prozent höhere Lebensmittelkosten stemmen, wenn jetzt noch höhere Lohnkosten dazukommen, wird das Schnitzel so teuer, dass es niemand mehr zahlen kann.“

Verhalten reagieren auch die Arbeitgeber vom Bayerischen Handwerkstag (BHT). „Es stellen sich Fragen wie: Zählt der Wohnort des Beschäftigten für den Mindestlohn oder der Ort der Beschäftigung? Soll der besondere Mindestlohn nur im Stadtgebiet gelten und im Umland nicht?“, gibt Präsident Franz Xaver Peteranderl zu denken. Peteranderl, selbst Bauunternehmer, findet eine Mindestlohnerhöhung in weiten Bereichen auch unnötig. „Viele Betriebe zahlen schon deutlich mehr als den Mindestlohn“, sagt er, „weil sie sonst keine Mitarbeiter mehr bekommen.“

Heinrich Birner von der Gewerkschaft Verdi sagt hingegen: „Ein Münchner Mindestlohn ist keine Luxusforderung, sondern eine Notmaßnahme um Armut trotz Arbeit zu verhindern. Wir werden jetzt sehen, welche Arbeitgeber die 16 Euro Münchner Mindestlohn ablehnen. Die müssen sich dann vorwerfen lassen, dass sie unsoziale Unternehmer sind.“