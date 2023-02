Münchner Schafkopf-Spieler reisen nach Indien – und erfüllen sich dort einen besonderen Traum

Von: Elisa Buhrke

Drei Münchner reisen ins indische Goa und lernen dort einen Künstler kennen. Der zeichnet normalerweise hinduistische Götter. Auf Nachfrage porträtiert er aber eine bayerische Schafkopf-Karte im Hindu-Stil.

München - Daniel, Bastian und Hubert sind wie so viele Menschen in der Region leidenschaftliche Schafkopf-Fans. Doch ihre Leidenschaft ist wohl etwas größer als bei den meisten, denn: Die Freunde spielen das Kartenspiel nicht nur hier in Deutschland, sondern bringen das bayerische Kulturgut hinaus in die Welt. „Wir wollten für unsere Schafkopf-Runde den ‚Oiden‘ zeichnen lassen – aber im Hindu-Stil“, erklären die Medienproduzenten im Interview mit tz.de.

So wurde das Spiel Teil einer Reise: Die Drei verbrachten einen Monat in Indien und ließen sich von der dortigen Kunst inspirieren. Auf ihrer Rückreise hatten sie das Bild eines Schafkopf-Charakters in indischer Gottesgestalt im Gepäck.

Münchner Schafkopf-Fans in Indien: „Wir versuchen‘s, olympisch zu kriegen“

„Goa ist beliebt unter Touristen“, berichtet Daniel S. von ihrem Urlaubsziel. Dennoch seien die Symbole, die sich um die Figur des „Oiden“ ranken – Yin-und-Yan-Zeichen, kleine Elefanten und „Oms“ – typische religiöse Zeichen: „Das ist was, das man überall in Indien sieht – nicht nur bei den Touristen.“ Während ihrer Tour durch Goa, einen Bundesstaat an der Westküste Indiens, übernachteten die drei 33-Jährigen aus München in verschiedenen Unterkünften, aber auch bei Freunden und am Strand unter freiem Himmel. Den Künstler, der die Zeichnung gestaltet hat, hätten sie in einer Straße mit einem großen Markt für Touristen im Ort Palolem in Südgoa getroffen.

Was genau ist Schafkopf? Bei Schafkopf handelt es sich um ein traditionelles deutsches Kartenspiel, das vor allem in Bayern und angrenzenden Regionen verbreitet ist. Die besten Karten im ganzen Blatt nennen sich die acht „Haxen“, unter ihnen nimmt der Eichel-Ober, auch „der Oide“ genannt, den ranghöchsten Platz ein. Vier Teilnehmer sind für das Kultspiel erforderlich. Vor drei Jahren überlegte die CSU sogar, Schafkopf und Bairisch als Wahlfächer an Schulen anzubieten, um die hiesige Kultur zu bewahren.

Für Schafkopf braucht es vier Spieler. Normalerweise besteht die Münchner Gruppe auch aus vier Freunden, doch da nur drei von ihnen an der Reise teilnahmen, sah es für ihre Spielrunde schlecht aus: „Wir haben die ganze Zeit gehofft, dass wir einen Schafkopfer kennenlernen“, erzählt Daniel S. An ihren Stopps hätten sie zwar einige andere Deutsche und Spielbegeisterte getroffen, doch niemand sei mit den Regeln von Schafkopf vertraut gewesen. „Daran arbeiten wir“, sagt der Münchner und schmunzelt, „wir versuchen‘s ja, olympisch zu kriegen.“

Künstler zeichnet Hindu-Götter – aber auch Stars wie John Lennon und Kurt Cobain

Entdeckt hätten die Freunde das Spiel bereits während des Studiums. Vor etwa vier Jahren entwickelte sich dann eine feste Runde aus ihnen: „Als wir von München aus mit einem fast 35 Jahre alten Camper nach Porto gefahren sind“, so Daniel S. Seit ihrer Reise nach Portugal träfen sie sich regelmäßig zum Spielen, immer mit Einsatz. „Das kann für einen Abend schnell mal ins Geld gehen“, verraten die drei Schafkopf-Fans.

Schafkopf-Fans erkennen ihn sofort: Der Eichel-Ober im indischen Hindu-Stil. © Rakeshjat_artistgoa

Zukünftig ziert ihre Runde wohl das Porträt des Eichel-Obers in Form einer hinduistischen Gottheit: Daniel S., Hubert M. und Bastian R. seien an dem Atelier von zwei indischen Künstler vorbeigelaufen und hätten dort Postkarten und Poster mit hinduistischen Göttern wie Vishnu, Shiva und Kali entdeckt. „So was sieht man häufig auch auf Goa-Partys und Psychedelic-Partys“, erläutern die 33-Jährigen. Jeder der drei kaufte sich das Bild einer Gottheit. Die andere Hälfte der Poster sei aber Massenware mit Porträts von Stars wie John Lennon, Kurt Cobain und Che Guevara gewesen.

Münchner nehmen Porträt von indischer Schafkopf-Gottheit mit

Als die drei Münchner erfuhren, dass der Künstler Rakesh Jat auch Auftragsarbeiten umsetzt, waren sie sofort begeistert, schildert Daniel S. Auch wenn er selbst kein Hindu sei, hätten ihn die Religion und ihre Gottheiten schon immer fasziniert. Das Porträt sollte einerseits den Eichel-Ober möglichst originalgetreu darstellen, wie er auf dem bayerischen Blatt der vier Männer zu sehen ist.

Andererseits baten sie Jat aber auch, typische Symbole der hinduistischen Kultur zu integrieren: „Da sind so viele kleine in Goldfarben gezeichnete Elefanten und ‚Oms‘ drauf“, beschreibt Daniel S. die Zeichnung. Solche Bilder seien in Indien weit verbreitet, „die kleben an jedem Auto und überall hängen Fahnen damit herum.“ Auf die Abbildung einer Swastika, also eines Hakenkreuzes, das ein altes kulturelles Symbol im Hinduismus darstellt, hätten die drei Freunde aber explizit verzichtet. Was die Münchner zukünftig genau mit dem Porträt anfangen, wissen sie selbst noch nicht genau: „Vielleicht veranstalten wir ja jährlich ein Turnier, bei dem man den Oiden gewinnen kann“, so Daniel S.

