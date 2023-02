Münchner Sicherheitskonferenz 2023: Absperrungen, Demonstrationen, Themen und Teilnehmer

Von: Leoni Billina

Im Bayerischen Hof findet vom 17. bis 19. Februar die Münchner Sicherheitskonferenz statt © Felix Hörhager/dpa

München wird wieder zur Hochsicherheitszone: Vom 17. bis 19. Februar findet die Münchner Sicherheitskonferenz statt. Über 40 hochrangige Staats- und Regierungschefs haben sich bereits angekündigt.

München - Alle Jahre wieder: Vom 17. bis 19. Februar findet die 59. Sicherheitskonferenz (Siko) im Bayerischen Hof in München statt. Es ist die erste Sicherheitskonferenz seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine – das zentrale Thema der Tagung steht damit fest. Daneben sollen globale Herausforderungen diskutiert werden, außerdem kündigte Konferenz-Leiter Christoph Heusgen an, dass es bei der Konferenz auch um das Verhältnis zum „globalen Süden“ gehen solle – also den Ländern Afrikas, Lateinamerikas, Südasiens und der Pazifikregion. „Wir wollen gegenüber dem ‚globalen Süden‘ das Signal senden: Wir sind mit euch auf Augenhöhe“, sagte er zur Deutschen Presse-Agentur.

Die Siko ist eine einzigartige Plattform für hochrangige Staatenvertreter, um über globale Herausforderungen zu diskutieren. Neben dem offiziellen Programm wird es dieses Jahr auch eine ganze Reihe von öffentlichen Veranstaltungen geben.

Münchner Sicherheitskonferenz 2023: Ort, Teilnehmer, Termine

Die internationale Tagung findet seit 1963 jährlich statt. Ort des Treffens ist der Bayerische Hof am Promenadenplatz in der Münchner Altstadt. Auch 2023 wird die Polizei den Bereich rund um den Promenadenplatz wieder weiträumig sperren – die Münchnerinnen und Münchner müssen sich deshalb auf Halteverbotszonen und Umleitungen gefasst machen.

Zugesagt haben mittlerweile schon weit über 40 Staats- und Regierungschefs, mehr als 90 Minister und mehrere Chefs von internationalen Organisationen. Außerdem kommt die größte Delegation aus den USA, die jemals an der Konferenz teilgenommen hat, darunter mehr als ein Drittel des US-Senats. Russische Regierungsvertreter werden nicht teilnehmen. Draußen bleiben wird auch eine offizielle Delegation aus dem Iran – stattdessen werden Vertreter der Zivilgesellschaft in München erwartet.

Hochkarätige Regierungs- und Staatschefs werden zur Sicherheitskonferenz erwartet

Zu den Teilnehmern zählen die Vizepräsidentin der USA, Kamala Harris, der französische Präsident Emmanuel Macron, der polnische Präsident Andrzej Duda, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, wie die Konferenzleitung der dpa mitteilte. Ob auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilnehmen werde, blieb zunächst noch offen. Aus der Ukraine werden Außenminister Dmytro Kuleba und Verteidigungsminister Olexij Resnikow erwartet.

Demos und Straßensperren rund um die Sicherheitskonferenz

Insgesamt wurden bislang bereits 17 Versammlungen und Demonstrationen mit Bezug zur Sicherheitskonferenz beim Kreisverwaltungsreferat (Kvr) angemeldet. Wie jedes Jahr mobilisiert das linke Anti-Siko-Bündnis „Aktionsbündnis gegen die Nato-Sicherheitskonferenz“ am Samstag, 18. Februar, angemeldet sind laut Kvr 2.000 Personen. Die Teilnehmer versammeln sich ab 13 Uhr am Stachus und ziehen unter dem Motto „Verhandeln statt Schießen, Abrüstung statt Aufrüstung“ um den Bayerischen Hof durch die Innenstadt. Die Schlusskundgebung wird um 15 Uhr auf dem Marienplatz stattfinden. Auch das Bündnis „München steht auf“ – eine Gruppierung aus der Querdenker-Szene – ruft am 18. Februar zum Protest gegen die Sicherheitskonferenz auf dem Königsplatz auf.

Vor allem rund um den Tagungsort, den Bayerischen Hof, herrschen zur Konferenz hohe Sicherheitsauflagen. Zugänglich ist der Sicherheitsbereich nur für Personen, die eine entsprechende Berechtigung vorweisen können. Besonders streng kontrolliert wird das Areal um den Promenadenplatz. Der gesamte Sicherheitsbereich umfasst die Karmelitenstraße, den Promenadenplatz, die Prannerstraße, die Hartmannstraße und die Kardinal-Faulhaber-Straße jeweils vollständig. Außerdem Teile der Parcellistraße und der Maffeistraße. In und um den Sicherheitsbereich wird eine Halteverbotszone eingerichtet.

Auch diverse Tramlinien sind an dem Wochenende von Einschränkungen betroffen: Die Linien 19, 21 und N19 werden voraussichtlich von Freitag, 17. Februar, 6 Uhr, bis Sonntag, 19. Februar, 16.30 Uhr, zwischen Max-Weber-Platz und Karlsplatz umgeleitet beziehungsweise unterbrochen.

Ein Kraftakt wird das Wochenende vom 17. Februar für die Münchner Polizei und das Kreisverwaltungsreferat – wenn die Münchner Sicherheitskonferenz und die Gegendemonstrationen auf buntes Karnevalstreiben treffen. Denn ab Sonntag wird in der Fußgängerzone Fasching gefeiert.