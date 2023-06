Münchner Ski-Star Lena Dürr: Mein Leben mit einem Loch im Herzen

Von: Andreas Beez

Sportlicher Kraftakt trotz Herzfehler: Hier jubelt die gebürtige Münchnerin Lena Dürr über ihre Bronzemedaille bei der Ski-WM letzten Winter in Meribel. © Michael Kappeler

Ski-Star Lena Dürr hat einen angeborenen Herzfehler. Das verriet die 31-Jährige am Dienstag Abend bei der Gründung einer neuen Super-Herzklinik für Kinder in München.

Sie zählt zu den besten Skirennläuferinnen der Welt, im Januar gewann sie in Spindlermühle/Tschechien ihr zweites Weltcuprennen, ebenfalls im letzten Winter erfüllte sich die gebürtige Münchnerin mit ihrer Slalom-Bronzemedaille bei der Ski-Weltmeisterschaft in Meribel in Frankreich einen Lebenstraum. Was viele Fans nicht wissen: Diese sportlichen Meisterleistungen - als Krönung knallharten Trainings mit vielen körperlichen Kraftakten - lieferte Dürr trotz eines angeborenen Herzfehlers ab. Wie sie damit lebt, verriert die 31-Jährige am Dienstag Abend bei der Gründung einer neuen Super-Klinik für herzkranke Kinder in München.

Name: Lena Dürr Alter: 31 Jahre (geboren am 4. August 1991 in München) Beruf: Rennläuferin im Ski-Team der Bundeszollverwaltung Größte Erfolge: Zwei Weltcupsiege 2013 in Moskau und 2023 in Spindlermühle, Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking (Teamwettbewerb), Bronzemedaille bei der Ski-WM 2023 in Meribel (Slalom)

Lena Dürr und DSV-Skistars übernehmen Schirmherrschaft für neue Super-Klinik für herzkranke Kinder

Ausnahme-Operateur: Professor Jürgen Hörer gehört zu den führenden Kinderherzchirurgen Europas. Er leitet das neu gegründete Europäische Kinderherzzentrum München, ein Zusammenschluss von Spezialeinheiten des Deutschen Herzzentrums und des LMU Klinikums. © Astrid Eckert/TU München

Lena Dürr und ihre Mannschaftskameraden vom Deutschen Skiverband (DSV) haben die Schirmherrschaft für das neue Europäische Kinderherzzentrum München (EKHZ) übernommen, ein Zusammenschluss der beiden kinderherzchirurgischen Spezialeinheiten am Deutschen Herzzentrum München in der Lazarettstraße und am LMU Klinikum in Großhadern. Die neue Superklinik unter Leitung des renommierten Kinderherzchirurgen Professor Jürgen Hörer gilt als Meilenstein in der Münchner Spitzenmedizin. Ihre Gründung stößt in Ärztekreisen in ganz Europa auf große Beachtung. „Das Herzzentrum und das LMU Klinikum sind praktisch die linke und die rechte Herzkammer des neuen Kinderherzzentrums. Es kämpft um jeden Herzschlag, bei mehr als 700 Operationen pro Jahr“, lobte Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume in einer Grußbotschaft.

Lena Dürr kam mit einem Loch in der Herzscheidewand auf die Welt

Bei der Festveranstaltung zur Gründung des EKHZ berichtete Rennfahrerin Dürr, dass sie mit einem sogenannten Ventrikelseptumdefekt (VSD) auf die Welt gekommen ist. So nennen Mediziner ein Loch in der Herzscheidewand zwischen den Herzkammern. Der Herzfehler sei bereits als Baby entdeckt worden und daraufhin zwei Mal im Jahr kontrolliert worden.

Wegen ihres Herzfehlers: Ski-Rennläuferin ist bei Infekten extrem vorsichtig

„Gott sei Dank macht mir mein angeborener Herzfehler beim Sport keine Probleme. Ich bin zum Glück fit und rundum gesund. Gesundheit ist ja auch im Sport das höchste Gut, und ohne Gesundheit kann man bei Skirennen auch nicht vorne mitfahren“, erzählte Dürr. „Ich gehe allerdings regelmäßig zur kardiologischen Untersuchung bei unseren Mannschaftsärzten. Beim Herzultraschall kann ich den Herzfehler inzwischen hören. Ich habe den Eindruck, als faucht mein Herz sehr laut“, so Dürr schmunzelnd. „Aber es ist alles in Ordnung.“ Um kein Risiko einzugehen, ist Lena Dürr jedoch gerade bei Erkältungen sehr vorsichtig. „Dann schone ich mich rigoros.“ Das bedeutet für die 31-Jährige: kein Training und schon gar kein Wettkampf!

Herz-Professor Martin Halle warnt: Training mit Erkältung auch für Hobbysportler ohne Herzfehler gefährlich

Diese Vorsicht bei Infekten sei auch für Hobbysportler ohne angeborenen Herzfehler extrem wichtig, warnt der Sportkardiologe Professor Martin Halle, Chefarzt des Zentrums für Prävention und Sportmedizin der TU München: „Infektionserkrankungen mit Husten, Schnupfen und Heiserkeit werden häufig nicht durch Bakterien, sondern durch Viren hervorgerufen. Und diese Viren können auch das Herz angreifen und eine gefährliche Herzmuskelentzündung verursachen.“ Nach wie vor würden diese Erreger oft unterschätzt: „Man sollte bei einem Infekt erst dann wieder Sport treiben, nachdem die Symptome abgeklungen sind. Wenn man Fieber hatte, gilt die Faustregel: Selbst wenn sich die Körpertemperatur wieder normalisiert hat , sollte man noch mindestens fünf Tage lang nicht trainieren. Denn man schwächt durch das Fieber auch das Immunsystem und damit die Abwehrkräfte.“