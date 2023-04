„Diese Erfahrung hat etwas in mir verändert“: Münchner holen Lehrer an Schulen, die das Leben lehren

Von: Julian Limmer

Teilen

Die Gründer Simon Bründl (stehend 3. v. li) und Ludwig Thiede (unten re.) zusammen mit ihrem Team von LifeTeachUs © LifeTeachUS

München sprudelt vor Ideen, das zeigen aktuelle Zahlen. Denn nirgends sprießen mehr junge Unternehmen aus dem Boden. Deshalb stellen wir Gründer und ihre Ideen in einer Serie vor.

Das Lesen von Fontane oder das Lernen der Formelsammlung: alles gut und wichtig! Aber bereitet einen das wirklich auf das Leben vor? Das fragte sich Ludwig Thiede (25), nachdem er selbst die Schule abgeschlossen hatte. Er wusste nicht so recht, was er mit all den Möglichkeiten anfangen sollte, die ihm sein Abschluss bot: „Ich hatte das Gefühl, dass mich die Schule auf manche Dinge im Leben einfach nicht richtig vorbereitet hat“, sagt er.

„Diese Erfahrung hat etwas in mir verändert“: Münchner holen Lehrer an Schulen, die das Leben lehren

Gleichzeitig seien bei ihm an der Schule immer viele Stunden ausgefallen. Wieso diese Zeit nicht besser nutzen?, dachte er sich vor rund zwei Jahren – und gründete zusammen mit Simon Bründl (35) in München das soziale Start-up „LifeTeachUs“. Die Idee: Das Unternehmen bringt Experten aus verschiedenen Bereichen in die Klassenzimmer, die in Ausfallstunden über Leben, Leidenschaften oder Beruf berichten – digital über Bildschirme oder persönlich vor den Schülern.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Dabei fassen die Gründer das Wort Experten nicht so eng, wie man es vielleicht auf klassischen Lehrplänen vermuten würde. „Jeder Mensch hat grundsätzlich Lehrreiches zu erzählen“, davon sind die Gründer überzeugt: Von der Spezialistin für Bewerbungen bis zur Frau, die über ihre Arbeit im Hospiz berichtet.

Ausfallstunden ade: Münchner Start-up verspricht Lehrerersatz innerhalb von 15 Minuten

Alles „Lehrer des Lebens“, die das Unternehmen bereits an Schulen vermitteln konnte. Was Gespräche mit solchen Menschen bei Schülern auslösen können, spürte Thiede, als er selbst in der Schule einen Vortrag von einer Geflüchteten hörte. „Diese Erfahrung hat etwas in mir verändert“, sagt er.

Das habe ihn etwa dazu bewogen, selbst aktiv in der Flüchtlingshilfe zu werden. Dieses Erlebnis gab letztlich den Anstoß für das Projekt. Man könnte einwenden: Menschen an Schulen, die über ihre Erfahrung berichten? Das gab es auch schon früher. Die Gründer von LifeTeachUs haben jedoch eine Technologie entwickelt, die den Prozess erheblich vereinfachen soll. Ein Pool aus Experten wird immer dann sofort digital benachrichtigt, sobald eine Schule Bedarf hat. „Bis 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn können sie sich noch in die Klassenzimmer zuschalten“, sagt Gründer Simon Bründl. Die meisten Schulen seien mittlerweile mit der nötigen Technik ausgestattet. Die Gründer sind gerade dabei, ihr Netz an