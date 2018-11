Munich Nightlife Awards 2018: Die Preisverleihung findet im Pressehaus an der Bayerstraße statt.

München wählt die Partykönige

Welcher DJ legt die heißesten Scheiben auf? In welchem Club kann man am besten abfeiern und in welcher Bar gibt’s die besten Drinks? Der Countdown beim Munich Nightlife Awards 2018 läuft.