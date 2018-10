Munich Nightlife Awards 2018: Stimmen Sie ab für die Stars der Nacht

Wer verdient den Munich Nightlife Awards 2018? Nachtschwärmer können für die besten Clubs, Events, Bars und DJs abstimmen.

München - Wo ist die hippste Bar, wer ist der coolste DJ und welcher Club der angesagteste? Das Münchner Nachtleben sucht wieder nach seinen Besten. Seit Montag können Münchens Partygänger bei den Munich Nightlife Awards bereits zum sechsten Mal abstimmen.

90.000 Stimmen gaben die Nachtschwärmer im vergangenen Jahr ab. Top-Club wurde das Harry Klein, Nightlife-Person des Jahres DJ Hell. „Wir sind zuversichtlich, diesen Spitzenwert nochmal zu toppen“ sagt Andreas Platz, einer der Erfinder der Nightlife Awards, die vor fünf Jahren im Filmcasino erstmals verliehen wurden. „Dazu haben wir dieses Jahr auch an der ein oder anderen Stellschraube gedreht. So werden aus dem Uservoting erstmals die jeweils drei besten Clubs, Bars, Veranstaltungsreihen sowie die drei beliebtesten DJs ausgezeichnet.“

Munich Nightlife Awards 2018: 200 Nominierungen

Zur Wahl stehen über 200 Nominierungen. Noch bis einschließlich Sonntag, 11. November, können die Nachtschwärmer im Internet unter munichnightlifeawards.de abstimmen.

Die Gewinner werden im Rahmen einer glanzvollen Gala in der Alten Rotation unseres Pressehauses an der Bayerstraße am Dienstag, 20. November, bekannt gegeben. Die Verleihung kann auch im Live-Stream auf der tz.de-Facebook-Seite verfolgt werden.

+ Munich Nightlife Award 2018: Die Gala findet am 20. November im Pressehaus an der Bayerstraße statt. © U. Heichele

