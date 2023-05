MVG-Streik am Freitag - wieso U-Bahnen, Trams und Co. schon wieder still stehen

Von: Julian Limmer

Teilen

Bei den U-Bahnen in München wird wegen des Warnstreiks zunächst nichts gehen. © Sven Hoppe

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte des öffentlichen Nahverkehrs in Bayern zum 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Pendler und andere Fahrgäste müssen sich auf massive Einschränkungen einstellen. Wieso wird jetzt schon wieder gestreikt?

München - Wieder Streiktag in München, wieder stehen Trams, U-Bahnen und viele Busse still (siehe Kasten). Für Münchner Pendler und andere Fahrgäste bedeutet das am Freitag: Ärger und Ausweichen auf andere Verkehrsmittel wie die S-Bahn. Grund: Die Gewerkschaft ­Verdi hat die bayerischen Verkehrsbetriebe zum Warnstreik aufgerufen (von Freitag, 3.30 Uhr, bis Samstag, 3.30 Uhr). Warum eigentlich schon wieder?

Wieder Warnstreik in München - Stadtwerke kritisieren den Entschluss

Denn bereits am 2. und 3. März sowie am 27. März wurde unter anderen die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) bestreikt. Wie damals geht es weiterhin um die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Nahverkehr in Bayern. Trotz fünf Verhandlungsrunden konnten sich Gewerkschaften und Arbeitgeber wie die Stadtwerke bisher nicht einigen. „Die logische Folge sind diese Warnstreiks“, sagt Sinan Öztürk von Verdi.



(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Für die Verantwortlichen der SWM kaum nachvollziehbar: „Dieser Aufruf zum Warnstreik ist so erstaunlich wie ärgerlich“, sagt Werner Albrecht, der für die SWM am Verhandlungstisch sitzt. Denn eigentlich sei man sich zuletzt in der Hauptsache schon einig gewesen: beim Verdienst. Im Raum steht eine Übernahme des jüngsten Tarifabschlusses (TVöD) im öffentlichen Dienst auch für die Verkehrsbetriebe.

Es geht nicht nur ums Geld - sondern auch um bessere Arbeitsbedingungen

Ende April hatten sich Bund, Arbeitgeber und Gewerkschaften auf einen Kompromiss geeinigt: Unter anderem soll für Beschäftigte – etwa Erzieher, Feuerwehrleute und Krankenpfleger – der Lohn nächstes Jahr zunächst um 200 Euro und anschließend noch einmal um 5,5 Prozent erhöht werden – mindestens um 340 Euro pro Monat. Das wurde auch für die Verkehrsbetriebe in Bayern besprochen - den für sie gilt ein eigener Tarifvertrag: „Das hätte immerhin bis zu 14 Prozent Lohnerhöhung für unser Fahrpersonal bedeutet“, sagt Albrecht.

Es gehe nicht ums Geld – das sagt Franz Schütz von Verdi in München. © Marcus Schlaf

Mit den Lohnerhöhungen sei Verdi durchaus einverstanden, auch wenn es für die hohen Lebenskosten in München immer noch zu wenig sei, sagt Gewerkschaftssekretär Franz Schütz, Verhandlungsführer für München. „Es geht jedoch nicht nur ums Geld, es geht auch um die Arbeitsbedingungen.“ Diese sind aber nicht Teil der aktuellen Verhandlungen.

Und darin liegt die Crux. Denn die Laufzeit des Tarifabschlusses betrüge 24 Monate – weitere Verhandlungen wären für diese Zeit ausgeschlossen. Das will Verdi für den öffentlichen Nahverkehr nicht akzeptieren. „Wir wollen eine kürzere Laufzeit, damit wir Anfang nächsten Jahres dann über die Arbeitsbedingungen verhandeln können“, sagt Schütz. Das versucht Verdi mit dem Warnstreik nun zu erreichen.

Die Folgen des Streiks für München Ärger gibt’s auf alle Fälle – so viel ist für Freitag sicher. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) rechnet mit erheblichen Streik-Folgen: Die U-Bahnen werden zunächst komplett stillstehen. Ob es im Lauf des Tages vereinzelt Fahrten geben wird, hängt von der Zahl des verfügbaren Personals ab. Die Priorität soll dann auf der U6 liegen. Ähnliches ist für die Trambahnen zu erwarten. Einsatzbereite Züge würden auf einzelne Linien konzentriert – bevorzugt werde hier die 20er. Bei den Bussen geht die MVG davon aus, dass etwa die Hälfte der Fahrzeuge zum Einsatz kommt.

Stressig dürfte es nicht nur während des morgendlichen Berufsverkehrs und mittags für die Schüler auf dem Heimweg werden, sondern auch nochmal am Abend. Der TSV 1860 spielt um 19 Uhr im Grünwalder Stadion gegen Mannheim, mit dem Auto findet man keinen Parkplatz, und der nächste S-Bahn-Halt ist ein gutes Stück weg. Immerhin: Die ­S-Bahn wird grundsätzlich fahren – sie wird ja nicht von der MVG betrieben, sondern von der Bahn.

Der heutige Streik betrifft neben München auch Augsburg, Landshut, Bayreuth, Schweinfurt, Bamberg, Nürnberg, Fürth und Regensburg.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf merkur.de/muenchen.