Nach anhaltenden Regenfällen: Fußgängerunterführung bei München komplett unter Wasser

Von: Felix Herz

Nach den anhaltenden Regenfällen am Freitagabend, 28. April, wurde eine Fußgängerunterführung am S-Bahnhof Daglfing komplett unter Wasser gesetzt. © Bundespolizei München

Den ganzen Freitag über hatte es in München geregnet – mit Folgen für den S-Bahnhof Daglfing. Die Fußgängerunterführung stand am Abend unter Wasser.

München – Für viele Münchner war es ein denkbar schlechter Start in das lange Wochenende rund um den Tag der Arbeit am Montag, 1. Mai. Am Freitag, 28. April, regnete es den ganzen Tag über in der Landeshauptstadt. Am Abend dann musste die Bundespolizei München und die Feuerwehr ausrücken – Einsatzort war die Fußgängerunterführung beim S-Bahnhof Daglfing.

Nach Regen über München: Fußgängerunterführung in Daglfing komplett unter Wasser

In einer Pressemitteilung vom Montag, 1. Mai, berichtet die Bundespolizei München vom Einsatz am Freitagabend. „Gegen 20 Uhr lief die Unterführung aufgrund starker Regenfälle voll Wasser“, heißt es. Die Regenfälle allein waren aber nicht ausschlaggebend für die örtliche Überschwemmung. Den Beamten zufolge war der „Grund dafür verstopfte Abflüsse.“

Die Münchner Einsatzkräfte arbeiteten anschließend zusammen, um das Problem zu lösen. Während die Feuerwehr das Wasser aus der Fußgängerunterführung pumpte und den Abfluss reinigte, hatte auch die Polizei alle Hände voll zu tun: „Kräfte der Bundespolizei sperrte den Bereich ab und hinderten Reisende, die zunächst versuchten über die Gleise auszuweichen, am Überschreiten der Gleisanlagen“, heißt es in der Mitteilung.

Wasser abgepumpt – Keine Beeinträchtigung für den Bahnverkehr

Nach etwa einer Stunde sei der Einsatz auch schon wieder erledigt gewesen, berichten die Beamten. Zudem sei es zu keinerlei Beeinträchtigungen im Bahnverkehr gekommen. (fhz)

