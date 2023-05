Nach heimlicher Trauung auf Kaltenberg: München bereitet sich auf königliche Hochzeit vor

Königliche Hochzeit in der Münchner Theatinerkirche: Ludwig Prinz von Bayern (40) und seine ­Sophie-Alexandra Evekink (32) heiraten am 20. Mai 2023.

Die Münchner Theatinerkirche wird am Samstag (20. Mai) zum Austragungsort einer königlichen Hochzeit. Nach einer heimlichen Trauung im Dezember folgt nun das große Hochzeitsfest.

München – Wenn Ludwig Prinz von Bayern (40) und seine ­Sophie-Alexandra Evekink (32) am kommenden Samstag (20. Mai) vor den Traualtar in der festlich geschmückten Theatinerkirche treten, sind sie vor dem Gesetz schon längst Mann und Frau! Beide haben sich bereits am 24. Dezember 2022 das Ja-Wort gegeben und mit ihrer Unterschrift ihre Verbindung bestätigt – ohne großes Aufhebens, im kleinsten Kreis auf Schloss Kaltenberg, dem Familienbesitz mit ­Luitpold von Bayern, dem Vater von Prinz Ludwig.

Königliche Hochzeit am Samstag: Ludwig Prinz von Bayern und ­Sophie-Alexandra Evekink heiraten

Die Herzogliche Verwaltung bestätigte die heimliche Trauung auf Nachfrage der tz wie folgt: „Die standesamtliche Trauung hat bereits am 24. Dezember des vergangenen Jahres stattgefunden, und zwar bei Prinz Ludwigs Eltern auf Schloss Kaltenberg. Der Bürgermeister von Geltendorf hat die Trauung vollzogen. Es war eine kleine Feier in Tracht, nur mit den Eltern der beiden.“ Und ein wahrlich besonderes Datum – den Hochzeitstag an Weihnachten kann man so gut wie niemals vergessen.

Kind von ­Luitpold von Bayern und Ehefrau Prinzessin Beatrix: Hochzeitsfest in der Theatinerkirche und im Schloss Nymphenburg

Ludwig Prinz von Bayern ist eines von fünf Kindern von ­Luitpold von Bayern und seiner Ehefrau, Prinzessin Beatrix, die die Schlossbrauerei Kaltenberg führen sowie seit 2011 die Porzellanmanufaktur in Nymphenburg. Auch Luitpold und Beatrix werden selbstverständlich am Samstag dabei sein, wenn um kurz vor zehn Uhr am Vormittag der Erzbischof von München und Freising, Reinhard Kardinal Marx, die Braut vor der Kirche begrüßen wird.

Eineinhalb Stunden soll der festliche Gottesdienst dauern, aufgeführt wird die Nikolai-Messe von Joseph Haydn. Um halb zwölf will sich das – vor Gott frisch getraute – Ehepaar dann zeigen. Das Haus versicherte, dass Schaulustige einen Blick auf das Paar werfen können. Nach der Trauung bittet Familienoberhaupt Herzog Franz von Bayern (89) zu einem Empfang im Steinernen Saal in Schloss Nymphenburg.

