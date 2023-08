Nachbarn hörten Hilfeschreie aus Wohnung: Frau stirbt bei Feuer in München

Von: Katarina Amtmann

Ein Nachbar hatte die Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte bargen eine leblose Frau, eine Reanimation blieb ohne Erfolg.

München - Samstagnacht, 19. August, gab es in München einen verheerenden Wohnungsbrand, bei dem eine Bewohnerin ihr Leben verlor. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte von einem angrenzenden Mehrfamilienhaus die Flammen und alarmierte sofort die Feuerwehr, wie es in einer Pressemitteilung der Einsatzkräfte heißt.

Frau stirbt bei Brand in München - Anwohner hörten Hilfeschreie

„Der Brand brach im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aus. Als die Nachbarinnen und Nachbarn auf den Zimmerbrand aufmerksam geworden sind, verließen sie das Gebäude“, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr. Die herbeieilende Feuerwehr wurde von den Bewohnerinnen und Bewohnern mit heftigen Winken empfangen und auf Hilfeschreie aus der Brandwohnung hingewiesen.

Die Feuerwehr rückte mit einem Atemschutztrupp über das Treppenhaus vor, während gleichzeitig die Drehleiter in Position gebracht wurde. „Ein weiterer Atemschutztrupp konnte über die Drehleiter die ersten Löschmaßnahmen einleiten“, heißt es weiter. Der Trupp im Treppenhaus musste sich demnach gewaltsam Zutritt in die versperrte Wohnung schaffen. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte die leblose Bewohnerin vor und brachten sie ins Freie. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte das Leben der Frau nicht gerettet werden.

Eine Frau kam bei einem Brand in München ums Leben. © Berufsfeuerwehr München

Flammen in Münchner Wohnung: Eine Tote und hoher Sachschaden

Die Feuerwehr setzte insgesamt zwei C-Rohre ein, um die Flammen zügig zu löschen. Die von giftigem Brandrauch durchzogene Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter gelüftet. Zusätzlich wurden angrenzende Wohnungen mit CO-Messgeräten kontrolliert. Da alle Werte im Normbereich waren, konnten die Anwohner zurückkehren.

Die betroffene Wohnung bleibt bis auf Weiteres unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, um die genaue Ursache für den tragischen Vorfall zu klären. (kam)

