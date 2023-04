„Nächstes Mal ramme ich dir ein Messer in den Hals“: 16-Jähriger bedroht und mit Schlagstock schwer verletzt

Von: Nadja Hoffmann

Der Minderjährige erlitt durch die Schlagstockschläge eine Schädelprellung. © Symbolbild: MM-Archiv

Der Streit zwischen zwei Minderjährigen ist an einer Bushaltestelle komplett eskaliert. Ein 16-Jähriger schlug mit einem Schlagstock zu. Er sitzt in U-Haft.

Beängstigende Szenen haben sich am 5. April an der Bushaltestelle Lochham in Gräfelfing abgespielt: Dort hat ein 16-Jähriger aus dem Landkreis München versucht, mit einem dicken Ast die Türen eines Linienbusses einzuschlagen. Sein Ziel: Ein Gleichalteriger, den er zuvor schon mit einem Schlagstock schwer verletzt hat. Das Opfer war in den Bus geflohen. Der Fahrer, der den Gewaltausbruch mitansehen musste, schloss laut der Polizei schnell die Türen - dann fuhr er davon.

Die Konfrontation ging damit aber nicht zu Ende: Auf Instagram bedrohte der Schläger sein Opfer weiter massiv. „Nächstes Mal ramme ich Dir ein Messer in den Hals“, lautete eine der Ankündigungen. Weil sich der Aggressor absolut uneinsichtig zeigte und Wiederholungsgefahr bestehe, ordnete das Amtsgericht am 21. April U-Haft für den Minderjährigen ab.

München: Opfer erlitt eine Schädelprellung

Was der Grund für die Auseinandersetzung ist, blieb bei den Ermittlungen der Polizei bislang unklar. Die Attacke an der Bushaltestelle sei aber wohl eine Racheaktion gewesen. Denn: Schon Anfang Dezember hat es zwischen den Heranwachsenden, die beide wegen Körperverletzungen im Präsidium bekannt sind, geknallt. Damals war das jetzige Opfer der Aggressor. Die Folgen im Dezember: ein Cut über dem Auge und eine ausgekugelte Schulter. Bei der jetzigen Revanche mit dem Schlagstock musste nun der 16-Jährige aus Neuried selbst einstecken. Er erlitt eine Schädelprellung, Rückenverletzungen und einen gebrochenen Daumen: Seinen Eltern brachten ihn ins Krankenhaus. Ein Spezl (17), der bei ihm war, wurde bei der Attacke ebenfalls leicht verletzt