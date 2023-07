„Nehmen wir mit Handkuss“: Studenten als Tramfahrer – MVG sucht Auswege aus der Personalnot

Von: Elisa Buhrke

Die MVG sucht händeringend nach Personal. Dafür will sie ein neues Modell ausprobieren: Studenten als Trambahnfahrer auf Werkstudenten-Basis.

München – Die MVG steht vor einem massiven Problem: Bereits jetzt fehlen 50 Busfahrer im Nahverkehr, und zukünftig wird sich das Problem in München immer weiter verschärfen. Bis 2030 erwartet die Verkehrsgesellschaft einen Mangel von etwa 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, teilt Pressesprecher Maximilian Kaltner auf Anfrage unserer Redaktion mit. Um diesem Bedarf nachzukommen, versucht sie, aus verschiedensten Richtungen neues Personal zu rekrutieren: Aus dem Ausland, Rentner, die zurück in den Fahrbetrieb wollen, und nicht zuletzt Studenten. Wie viel Erfolg die MVG mit ihren jeweiligen Strategien haben wird, ist noch nicht absehbar.

MVG braucht Personal für Verkehrswende: Nicht nur Busfahrer, sondern auch Handwerker fehlen

„Jeden, der bereit ist, in den Fahrdienst zu gehen, nehmen wir mit Handkuss“, sagt Kaltner am Telefon. Voraussetzung sei selbstverständlich die Eignung für den Beruf als Bus- oder Trambahnfahrer. Dazu gehöre der Führerschein und auch eine regelmäßige Prüfung durch den Werkarzt. Doch nicht nur bei den Busfahrern mangelt es an Personal, auch bei der Trambahn sucht die MVG händeringend nach Mechatronikern und Elektrikern – 60 würden bereits heute fehlen.

„Wir sind ja laufend auf der Suche, uns da zu optimieren“, teilt Kaltner mit. In den kommenden Jahren rechnet er mit 100 weiteren fehlenden Fahrern für den Bus- und Trambahnbetrieb. Das liege nicht nur daran, dass die Generation der Babyboomer nach und nach in Rente gehe. Im Zuge der Verkehrswende habe die MVG eigentlich vor, ihr Angebot noch zu erweitern – das gelingt aber nur, wenn genügend Personal zur Verfügung steht.

Junge Generation ist anspruchsvoll bei der Jobwahl

Auch die Rekrutierung in der sogenannten Generation Z stellt sich als kompliziert heraus: „Die jüngere Generation ist andere Standards gewöhnt“. Der Pressesprecher verweist dabei auf die 4-Tage-Woche, die in anderen Unternehmen gelte und auf den Schichtdienst, zu dem immer weniger junge Erwachsene bereit seien. Das Gehalt, das die MVG ihren Mitarbeitern zahle, spiele deshalb eine tragende Rolle.

Der MVG fehlen Bus- und Trambahnfahrer. In den nächsten Wochen will sie dafür auch Studenten anwerben. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Abhilfe sollen ausgerechnet diejenigen Menschen schaffen, die bereits in Rente gegangen sind – solange sie weiterhin ihre Fahrtüchtigkeit nachweisen können, so Kaltner. Auch laufe derzeit ein Pilotprojekt mit Mitarbeitern aus dem Ausland: In Spanien würden 20 Fahrerinnen und Fahrer ausgebildet, um anschließend in München zu arbeiten. Sollte der Versuch erfolgreich sein, will die MVG das Projekt noch weiter ausweiten.

Studenten als Tramfahrer: Drei Stunden Fahrdienst vor der nächsten Uni-Vorlesung

Kreativ, wenn auch nicht neu, ist vor allem die Idee, Studierende als Tramfahrer mit Werkstudentenvertrag einzustellen. In den kommenden Wochen wolle die MVG gezielt Menschen aus der Uni für einen solchen Nebenjob anwerben, so Kaltner. „Das ist eine Gruppe, die wir bisher noch nicht fokussiert angesprochen haben.“ Deshalb sei schwer absehbar, wie viele Verträge so tatsächlich entstehen und wann genau sie abgeschlossen werden.

Andere Städte waren München in dieser Hinsicht jedoch weit voraus – so setzte Augsburg bereits 2011 auf Studenten als Tramfahrer, auch in Dresden existiert das System laut FAZ-Bericht schon seit mehr als zehn Jahren. „Es gibt immer mehr Bewerber unter den Studenten, als wir Plätze anbieten können“, sagte Kay Gläser, Mitarbeiter der Dresdner Verkehrsbetriebe AG, 2021 zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Bleibt zu hoffen, dass sich das Modell auch in München als Erfolg erweist.

