Video zeigt angeblich Schläge: Tierschützer zeigen Circus Krone an - Dompteur spricht von Verleumdung

München - Die Aktionsgruppe Tierrechte Bayern hat nach eigenen Angaben Anzeige gegen den Circus Krone erstattet – wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Ein Video von einer Dressur soll beweisen, dass Tiger unter Einsatz von Peitsche und Stock leiden. „An der Körpersprache der Tiere kann man erkennen, dass die Tiere Angst haben, unter Stress stehen und eingeschüchtert sind“, so Sprecher Simon Fischer.

Circus Krone: Video soll Peitschenschläge gegen Tiger zeigen

Das Video, auf dem ein Tiger dazu gebracht wird, auf den Hinterbeinen zu springen, soll von einem Mann aus dem Umfeld vom Circus Krone stammen. Die Interpretationen des Videos gehen auseinander: „Wir sehen, dass der Tiger ein oder zwei Mal die Peitsche abbekommt“, sagt Tierschützer Simon Fischer. Leider seien solche Methoden in vielen Manegen gängige Praxis. „Aber diesmal haben wir Bilder, die das dokumentieren – daher die Anzeige.“

Beschuldigter Dompteur wehrt sich gegen Vorwürfe

Der beschuldigte Dompteur Martin Lacey junior versichert hingegen: „Die Peitsche knallt laut, ich schlage die Tiere aber nicht.“ Auch den Einsatz des Stockes erklärt er: „Die Tiere sind darauf konditioniert, dass daran Fleisch zur Belohnung hängt, deshalb folgen sie ihm – nicht aus Angst.“ Er sei Verleumdungen dieser Art gewohnt, so der Dompteur.

