„Eine Ära geht zu Ende“: Gastro-Betreiber verkünden emotionales Aus – viele Münchner trauern

Von: Adriano D'Adamo

Eine traurige Nachricht für Münchner Pub-Gänger: Ryan‘s Muddy Boot muss schließen. Nach 21 Jahren schenkt der Irish Pub im Sommer sein letzte Guinness aus.

München – Für Münchner Pub-Gänger geht eine Ära zu Ende. Ryan‘s Muddy Boot wird diesen Sommer nach 21 Jahren schließen. Sowohl die Besitzer, als auch die Kunden sind über diese Entwicklung bestürzt und teilen ihre Trauer online. Den Gästen bleiben jedoch noch ein paar Monate, um den Pub in Neuhausen-Nymphenburg ein weiteres Mal zu besuchen.

Ryan‘s Muddy Boot schließt nach 21 Jahren: Immobilie wird verkauft

Die Besitzer von Ryan‘s Muddy Boot, Vernon und Lorraine Ryan, informierten ihre Kunden über die Schließung mit einem Facebook-Post, der auf Englisch verfasst wurde. Der Pub wird im August seine Türen schließen, jedoch steht ein genaues Datum noch aus. Als Grund für das „Ende einer Ära“, wie die Inhaber es betiteln, nennen sie den Verkauf der Immobilie, in der sich der Pub befindet. Der Vertrag zwischen den Ryans und dem Eigentümer der Räumlichkeiten wurde nicht verlängert.

Die Pub-Betreiber hoffen, „das Beste aus der Zeit, die von Ryan‘s Muddy Boot übrig ist, zu nutzen und die Erinnerungen gemeinsam weiterleben zu lassen“. Unter dem Facebook-Post teilten Kunden ihre Trauer, sowohl auf Deutsch, als auch auf Englisch.

„Das ist so traurig“ - Münchner Pub-Fans kommentieren die Schließung in Neuhausen

Der schönste Irish Pub, den München hat(te). Das ist wirklich mehr als traurig. Alles Gute für eure Zukunft.

Das ist so traurig! Ich habe so viele gute Erinnerungen, es war immer eine Freude, dort zu sein.

Traurige Nachrichten. Ich dachte immer, dein Platz wäre das authentischste Irish Pub in München. Viel Glück für die Zukunft.

Ich habe sehr schöne Erinnerungen vor allem an die Pubquiz-Abende, aber das sind traurige Nachrichten für die ganze Stadt.

Ob Vernon und Lorraine Ryan mit Ryan‘s Muddy Boot in neuen Räumlichkeiten in München umziehen werden, ist noch nicht bekannt. Der Irish Pub ist ein weiteres von zahlreichen Traditionslokalen in München, das schließen muss. Die Industrie- und Handelskammer geht aber von keinem Gastro-Sterben aus. Stattdessen sieht sie die Post-Corona-Situation als Möglichkeit für einen Neustart an.

