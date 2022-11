Mann in München getötet: Ein Jahr später geht Polizei erneut mit Fotos an die Öffentlichkeit

Die Polizei versucht zu ermitteln, wer Kristian Kramberger getötet hat. © Polizei/dpa

Wer Kristian Kramberger in München getötet hat, ist nach wie vor unklar. Nun bittet die Polizei erneut um Hinweise.

München - Gut ein Jahr nach dem Fund eines Toten in einer Münchner Wohnung sucht die Polizei wegen eines Gewaltverbrechens erneut nach Zeugen. Ermittlungen hätten ergeben, dass der 49-jährige Kristian Kramberger vor seinem Tod illegal mit Arzneimitteln gehandelt habe, teilte die Polizei am Freitag (4. November) mit. Der Mann sei durch „massive äußere Gewalteinwirkung“ gestorben. Einen Verdächtigen habe die Polizei in dem Fall bisher aber nicht ermittelt.

Für Hinweise habe das Landeskriminalamt eine Belohnung bis zu 10.000 Euro ausgelobt. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Leiche des Mannes am 5. November 2021 in dessen Wohnung im Münchner Stadtteil Neuhausen gefunden. Schnell fanden die Ermittler Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Trotz vieler Spuren blieb unklar, wer die Tat begangen haben könnte.

Mann in München getötet: Ein Jahr später bittet die Polizei erneut um Hinweise

Nach Angaben der Polizei hatte das Opfer kurz vor seinem Tod eine Geburtstagsfeier geplant und dazu Gäste aus seiner kroatischen Heimat eingeladen. Familienmitglieder hatten später die Polizei gerufen, nachdem sie den Mann über mehrere Tage nicht erreicht hatten. Zuletzt lebend gesehen worden war der 49-Jährige am 20. Oktober 2021. Die Polizei hat in München nun erneut Fahndungsplakate aufgehängt - darauf auch Fotos des Verstorbenen.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum insbesondere im Bereich der Leonrodstraße, Landshuter Allee und Albrechtstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Wer kann Angaben zur Tat, dem Täter oder dem erwarteten Besuch des Opfers machen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.